Alcañiz se rinde ante una plaza de España abarrotada en la fiesta de MotoGP: «Es el mejor Gran Premio del país»

Las calles de Alcañiz rebosan ambiente motero este sábado por la tarde. Desde las 18.00 el centro de la ciudad vibra y no pierde el ambiente festivo con sus dos escenarios en las plazas Mendizábal y España. Además, Degusta Teruel ha celebrado una nueva edición en la que cientos de vecinos y moteros han participado un año más. En otros puntos de la ciudad como la Avenida Aragón o el Trillero el rugido de las motos y los tubos de escape ha completado el ambiente.

La plaza de España vuelve a ser el centro neurálgico de la fiesta, las actividades y la música, y se nota. Cientos de vecinos y visitantes se han reunido en este punto esta tarde para el evento Degusta Teruel, una cita que busca dar a conocer los sabores de la provincia. Por cinco euros se han vendido platos que incluían Jamón de Teruel, Aceite del Bajo Aragón y pan de la provincia. Además, se trata de una cita benéfica que este año ha recaudado dinero para la fundación Juan Bonal.

25 voluntarios han estado trabajando desde las 16.00 hasta las 21.00 para que el evento haya concluido con éxito. Isabel Esteban, gerente de la asociación Empresarios Turísticos de Teruel, ha asegurado que "este año el evento se ha podido celebrar en la plaza y eso se nota en la afluencia de gente".

Todo el mundo que ha estado en este punto durante la tarde no ha querido perderse el evento y aportar su granito a la causa. Un grupo de amigos moteros llegados desde Trabada (Lugo) y han confirmado que "es el mejor mundial de España" y se han quedado maravillados con el jamón, el pan y el aceite de Teruel. También han destacado la atención que reciben los visitantes: "No dejáis detalle. Servicios públicos, mucha limpieza en las calles, autobuses gratuitos, es el mejor circuito del país".

Guardacascos y Cruz Roja

El servicio de Guardacascos no puede faltar como cada año. La entrada al colegio Santa Ana de Alcañiz se ha convertido este fin de semana en un lugar para guardar cascos y ropa motera. Aunque, con el paso de los años se dieron cuenta de que quienes se acercaban hasta allí solicitaban un punto de carga de móviles. Por ello, han ampliado su oferta. Además, lo recaudado va destinado también a la Fundación Juan Bonal. "No pretendemos ganar mucho dinero, lo más importante es darle visibilidad a la Fundación", ha detallado Mª José, coordinadora del servicio. Desde el viernes cinco voluntarias atienden a los moteros que se acercan.

El punto de Cruz Roja al principio de la Avenida Aragón también es importante, ya que ahí atienden todo tipo de incidencias que surgen durante el desarrollo de las actividades en la ciudad. Por el momento, tan solo han tenido que atender a tres pacientes por heridas leves tal y como ha explicado el encargado del operativo. Un enfermero, cuatro técnicos, cuatro socorristas y una ambulancia SVB atienden las incidencias que puedan surgir.

Últimas compras para el circuito en la avenida Aragón

La avenida Aragón ha sido, en cambio, un escenario más tranquilo. Este año la zona no cuenta con escenarios, pero sí con los puestos de merchandising y food trucks. Muchos aficionados se han acercado a los puestos para conseguir una camiseta con la que animar mañana en la carrera a sus favoritos. Las más cotizadas han sido, como no podía ser de otra manera, las de los hermanos Márquez.

Además, con la caída del sol, la zona de los food trucks se ha ido llenando de gente buscando algo para cenar. Por allí pasaban Nico y Gedo, recién llegados desde Castellón y debutantes este año en el Gran Premio. Pese a llevar apenas unas horas en Alcañiz, las primeras sensaciones eran buenas: «Mucho ambiente, mucha gente, mucha moto, que es lo que toca», resumían. Tras haber acudido el pasado año a Superbikes, la experiencia les convenció para repetir esta vez con MotoGP: «Lo pasamos súper bien y dijimos: sin falta, el año que viene a MotoGP». Y a la hora de elegir favorito no había demasiadas dudas: «Si no se cae Marc, gana Marc siempre».

También recorría la avenida una pareja llegada desde Bilbao al mediodía. Era su primera vez en Alcañiz y, aunque apenas llevaban «un par de horitas» en la ciudad, el ambiente motero ya había hecho efecto. «A mí me encanta el ruidito de las motos, me encanta todo, todo lo que tiene que ver con las motos», explicaba uno de ellos, que incluso reconocía que, después de vender recientemente su moto, la visita le estaba despertando de nuevo las ganas de comprarse otra. Mañana vivirán una carrera en el circuito desde dentro y también tienen claro a quién animarán: «Marc Márquez, siempre».

La zona de la avenida ha quedado reservada para el merchandaising. / M.M.R

El Trillero vuelve a convertirse en la zona gamberra

La zona del Trillero en la plaza Santo Domingo ha vuelto a convertirse este sábado en la zona más gamberra de MotoGP. Cientos de aficionados se han concentrado para hacer rugir sus motos ante la atenta mirada de los más curiosos. Ambos lados de la carretera Zaragoza se han llenado de espectadores que no han dejado de grabar con sus móviles el inicio de la gran noche del GP.

Entre el público se ha podido ver hasta vecinos con motosierras que han animado a los moteros. "¡Vamos!" o "¡dale gas!" han sido probablemente de las frases más escuchadas. Los moteros, de forma controlada, han cumplido los deseos del público y han llenado de rugidos y ambiente la zona. Algunos incluso se han atrevido a quemar rueda, creando una atmósfera de humo en el ambiente.

Instantes del ambiente en el Trillero en la plaza Santo Domingo de Alcañiz / C.O.