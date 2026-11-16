Motorland presenta su calendario de 2027 con Superbikes en mayo y MotoGP en septiembre

Motorland Aragón ha presentado este lunes su calendario provisional para 2027 con los dos mundiales de motociclismo como principales citas. El circuito de Alcañiz acogerá la ronda aragonesa del Mundial de Superbikes del 21 al 23 de mayo, mientras que el Gran Premio de Aragón de MotoGP se disputará del 17 al 19 de septiembre.

La temporada comenzará en enero con La Invernal y, según la programación anunciada, terminará en noviembre con la prueba de resistencia de la Lamera Cup. La cita benéfica volverá a abrir el calendario los días 23 y 24 de enero. La Invernal permitirá a los participantes recorrer la pista del circuito de velocidad haciendo deporte y contará con actividades organizadas por sus colaboradores.

La primera novedad llegará los días 13 y 14 de febrero con el estreno en Alcañiz de la Copa del Sol Series, que reunirá a los monoplazas británicos de las categorías GB3 y GB4. El Campeonato Aragonés de Slalom está previsto para el 21 de febrero y la Spanish Winter Series de Fórmula 4 regresará al circuito los días 13 y 14 de marzo.

Superbikes, primer Mundial del año en Alcañiz

El Karting Internacional acogerá del 5 al 8 de mayo la Tillotson T4 Euro Cup. Dos semanas después, del 21 al 23, el circuito de velocidad recibirá al Mundial de Superbikes. La ronda aragonesa volverá a ofrecer acceso al paddock, desde donde los aficionados podrán seguir de cerca la actividad de los equipos durante el fin de semana.

Calendario provisional Deportivo de el año 2027 / Motorland Aragón

En junio, el Karting Internacional albergará el Campeonato Valenciano de Karting los días 12 y 13 y el Campeonato de España de Karting los días 26 y 27. Ya en julio, el circuito de velocidad acogerá el Campeonato de España de Superbikes los días 17 y 18 y el Racing Weekend del 31 de julio al 1 de agosto. El Triatlón Olímpico La Estanca se celebrará el 8 de agosto.

MotoGP en septiembre y regreso de MotoStudent en octubre

El FIM MotoJunior abrirá septiembre los días 4 y 5. Dos semanas después, del 17 al 19, el Gran Premio de Aragón de MotoGP volverá a reunir a los aficionados al motociclismo en las gradas de Motorland. Los días 2 y 3 de octubre se celebrará la fase final de la novena edición de MotoStudent, la competición universitaria que se disputa cada dos años.

El circuito de tierra será el escenario del Duatlón Ciudad de Alcañiz el 17 de octubre, mientras que el Classic Festival se celebrará los días 23 y 24 de ese mismo mes. La Lamera Cup pondrá el cierre al calendario anunciado con su prueba de resistencia del 13 y 14 de noviembre. Motorland sigue trabajando para incorporar otras pruebas pendientes de confirmación.