Sémper (PP) promete en el Bajo Aragón políticas nacionales para llevar la cultura y el deporte a los municipios de menos de 150 habitantes

El Partido Popular de Teruel ha comenzado la semana con un peso pesado de la política nacional para apoyar en la campaña electoral. Borja Sémper ha llegado esta mañana a la plaza de los Arcos, donde, además de un nutrido grupo de alcaldes y concejales, le esperaban también otras tantas vecinas ansiosas por saludar y hacerse una foto con el político. Rápidamente, porque se acercaba «la hora de hacer la comida», el popular ha repartido besos y abrazos entre el público asistente.

Ya en el plano político, Sémper ha defendido una política centrada en los problemas de los ciudadanos y ha anunciado que, si el Partido Popular llega al Gobierno, impulsará ayudas específicas para fomentar la cultura y el deporte en los municipios de menos de 150 habitantes. El popular ha pedido a los votantes «confianza para poder cambiar las cosas». Además, ha defendido que los ciudadanos de Teruel merecen «un mejor futuro después de ocho años oscuros».

En este sentido, el portavoz nacional del PP ha asegurado que sus prioridades son gestionar los problemas de los ciudadanos y poner al frente del Gobierno a ministros «que se ocupen de gestionar con rigor algo tan serio como es el dinero de los ciudadanos». En relación con un cambio de Gobierno, ha asegurado que el PP «no ofrece una revancha, sino una reconstrucción nacional para que la política vuelva a escribirse con mayúsculas».

Sémper también ha conocido a varias vecinas./ M.M.R.

Durante el encuentro también han estado presentes la candidata al Congreso, Raquel Celma, y la candidata al Senado, Emma Buj. Esta última ha defendido que, en caso de gobernar, habrá «ayudas específicas para llevar la cultura a los pequeños municipios». «Con un presidente como Feijóo, el futuro de nuestros pueblos va a estar asegurado y va a tener un antes y un después», ha añadido. En este sentido, ha defendido que un hipotético Gobierno popular garantizará un compromiso con el medio rural, en forma de fiscalidad diferenciada y un sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta la realidad demográfica de territorios como Teruel.

Este mediodía, Borja Sémper participa en una comida con militantes y simpatizantes en Alcañiz y, más tarde, a las 16.30 horas, tiene previsto participar en un café-encuentro en la cafetería de la Ciudad Deportiva Santa María para dialogar con las asociaciones y clubes del territorio sobre la situación de la educación y el deporte en el medio rural.