En jabones, babuchas o plantillas para los pies: «La lana no solo es para el invierno, es un gran aislante del calor»

La lana está en todas partes imaginables y en Arens de Lledó se ha agudizado mucho el ingenio entre todas las personas que han expuesto sus productos y sus artes. Marta Fernández y Susana Pérez han lanzado Batán, un proyecto para elaborar textiles genuinos del territorio y sus babuchas ya están siendo más que reconocibles. Marta Fernández es la responsable de Mas la Llum, donde ya imparte talleres sobre la lana. Es además, en quien delega el Ayuntamiento la organización de la cita ferial. Susana Pérez es la creadora de Bruixa Tintórea y es incansable investigadora de esta materia prima, sus tratamientos y sus tintes que encuentra en el territorio, y que ha empezado a cultivar en su huerto. "La naturaleza lleva su proceso y sus tiempos, y a ello nos ceñimos, ella manda", dice.

El germen de la idea de este trabajo en conjunto como Batán surgió de la pasada edición de la feria, pero se fue madurando con el tiempo y al coincidir en más talleres. "Lo ideal es poder recuperar este recurso que tenemos tan cerca y, si la aprovechamos podemos darle un valor añadido a los pastores y los pastores pueden continuar con un proyecto viable", dice Fernández. "Somos parte de la solución, aunque muy pequeñita, pero es la idea de Batán: revalorizar la lana y poder dar salida a los pastores y lo haremos poco a poco y, si este año hemos comprado 20 vellones y funciona bien, pues el año que viene compraremos 40 y eso también va a ayudar a que el pastor no tenga que tirar la lana y no la vea como un residuo", apunta Pérez. Este caminar juntos va haciendo que las productoras también puedan dar una serie de pautas a los pastores como ya clientela fija. "Son exigencias mínimas, pero si vamos a comprar esa lana necesitamos por ejemplo, que no duerman en camas de paja porque facilita mucho la limpieza", añade.

Y es que no todos los tipos y razas de oveja sirven para lo mismo. Hay lanas más textiles ideales para prendas o para piezas de fieltro, y otras que se pueden destinar a otros usos más adecuados por sus características. "Otras son mejores para aislamientos de las casas o, la más residual es muy válida en agricultura", apunta. En su caso, se abastece de pastores del Matarraña, y alguna vez de Oliete. "Allí tienen la roya bilbilitana y es la única que no hay en esta zona, y es la que da el color marrón", explica.

Elisa Cirujeda, de Fuentespalda, con sus plantillas de Oh La Lana, 100% de Teruel, en la III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino

Plantillas para invierno y verano, lana todo el año

Elisa Cirujeda, de Fuentespalda, es la creadora de Oh La Lana, una marca que defiende el producto 100% de Teruel, y cuyo origen está en un curso compartido. "Hicimos unos cursos subvencionados por Omezyma y, de diez mujeres de la zona que estuvimos, cinco estamos en activo, o sea, que ha sido un exitazo", sonríe. De aquello han pasado ocho años y se impartieron en Arens. A la feria llevó sus plantillas, sus jabones afieltrados y un largo etcétera de artículos como bolsos o monederos, pero las plantillas llaman la atención. "Yo también he pensado siempre que la lana era para el invierno pero no, porque es transpirable y un gran aislante también de calor y estas plantillas van ideales siempre", argumenta.

Ella ya recibe el aviso de los pastores en época de esquilar para comprar la lana. La selecciona y la lava, en su caso, en el río, y seguidamente ya procede a cardar, a trabarla, limpiarla y comenzar a darle otra vida como mantas y, con agua caliente y jabón, hacer el fieltro tal y como enseñaron en algunos talleres. Emplea en las plantillas dos colores que los consigue de forma natural por el color de la oveja, preferentemente rasa aragonesa, y se abastece de pastores de la zona y también de Castelserás. El género más de residuo lo reaprovecha en el huerto y, asegura que cada vez compra más lana. "Se va corriendo la voz de todo esto y hay gente del pueblo que me dice que cuando vaya me traiga para el huerto, y me voy llevando cada vez más lana", ríe. "De eso se trata, es mejor para todos y los pastores, aunque siguen amontonando, ven que alguien valora su género y que se lo compra para muchas cosas de utilidad", reflexiona.