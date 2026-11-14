No todos los caminos llevan a China, Arens de Lledó reivindica la lana y sus múltiples usos locales

La feria dedicada a la lana de Arens de Lledó ha cumplido este fin de semana tres ediciones, y eso es porque el tema es de alto interés. Que es ideal como aislante en ropa, en construcción y como manta en el huerto son algunas de sus potencialidades, pero hay más. Con todo, qué hacer con la lana es un quebradero de cabeza para los ganaderos, pero soluciones existen y en esta cita se han demostrado varios ejemplos ya en marcha y se han puesto sobre la mesa ideas a desarrollar en el mismo territorio en el que pastan las ovejas, aunque cada vez también haya menos rebaños.

III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino

Se estima que en España se esquilan 23.168 toneladas de lana al año, y que de esa cantidad solo el 1,7% se transforma dentro del país. Estos son los datos que manejan en Oficios Circulares, una iniciativa que ha lanzado la red Conecta Lana, la bolsa de lana ibérica. Se trata de una bolsa gratuita para poner en contacto a quien tiene lana con quien la necesita, por eso invitan a inscribirse a ganaderos con vellón sin salida, a gente que la transforma ya sea en hilatura, fieltro, lavado, cardado o aislamiento; y a gente que busca lana.

Este contacto se ha producido en Arens con una feria de stands y variedad de talleres, y con una jornada técnica previa organizada por el CITA Teruel. A través de mesas redondas se fueron conociendo experiencias y debatiendo.

III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino

Cesión de tierras en Arens, que suma un pastor

El ganado desciende, pero en el territorio continúa habiendo y en Arens de Lledó acaba de iniciar su actividad un ganadero tras años sin pastores. "Recuerdo haber visto cuatro pastores en el pueblo, pero el año pasado ya no quedaba ninguno", rememora el alcalde, Xavier Cortés, que recuerda que ya pasa de los 65 años. "Ahora hemos tenido la suerte de que un chico de Horta de Sant Joan, que tiene unas propiedades en el término de Arens, haya transformado una nave para albergar ovejas y cabras. Varios vecinos hemos cedido tierras, fincas, para que saquen a sus ovejas a pastar", celebra el primer edil.

Esta celebración es doble, por el poder de las ovejas en la prevención de incendios. Arens es, junto a Belmonte de San José, uno de los pueblos del territorio que está apostando por una asociación de pequeños propietarios de parcelas forestales para realizar mejor gestión. "Desde el CITA Teruel del Gobierno de Aragón están haciendo iniciativas interesantes y nos unimos porque pensamos que puede ser beneficioso. Esta feria también sale adelante con su empuje y la aportación de las jornadas técnicas, que son esenciales, y vemos cómo las ovejas son las mejores cuidadoras del monte también", valora.

Juan Antonio García y Angélica Muñoz, de Lanificios del Arroyo de Segovia, en la III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino

La implicación de la administración: "Es bueno ver que hay implicación, necesitamos agilidad burocrática"

"China no es la solución real para el ganadero", dice Juan Antonio García, responsable de Lanificios del Arroyo. Es expositor y lleva viajando desde la localidad segoviana de Arroyo de Cuéllar a Arens de Lledó desde la primera edición. Conoce y practica las dos vertientes de ganadero y productor. "Se ha vuelto a abrir el mercado y hay un flujo de lana hacia China que está emergiendo, pero no basta porque necesitamos cobrar un precio mínimo que cubra el precio de la esquila, porque la lana ha pasado de ser un recurso a ser un gasto para la explotación", argumenta.

En 2020, con la dura crisis del covid que paralizó el mundo, decidieron dar una vuelta de tuerca a su explotación. "Nos cansamos de regalar la lana y ahora procesamos la nuestra y hacemos trabajos para terceros de tipos de lanas que antes se procesaban en Francia o Bélgica", explica. Su objetivo es revalorizar la lana e intentar sumar todos los proyectos a nivel nacional que están surgiendo ya sean pequeños productores o talleres y tratar de dar un impulso. Por eso la cita en Arens es importante. De hecho, fueron ponentes en una de las mesas redondas. "Lo que más nos gustó es que la administración está implicada porque hubo representación de Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia... Y es clave, porque necesitamos agilidad burocrática, eso solo depende de la administración", apunta.