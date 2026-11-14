Actualizado 23:19

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

14 NOV 2026|

Actualizado 23:19

No todos los caminos llevan a China, Arens de Lledó reivindica la lana y sus múltiples usos locales

Se estima que en España se esquilan más de 23.000 toneladas de lana anuales, y tras la apertura de fronteras al mercado asiático, buena parte sale pero eso no basta y se sigue acumulando. Investigación, ganadería y artesanía se citan en Arens para demostrar que una economía circular es posible con «agilidad burocrática» de la administración

III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino
III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino

Beatriz Severino14 11 2026

Comentar

ActualidadCultura y Ocio

La feria dedicada a la lana de Arens de Lledó ha cumplido este fin de semana tres ediciones, y eso es porque el tema es de alto interés. Que es ideal como aislante en ropa, en construcción y como manta en el huerto son algunas de sus potencialidades, pero hay más. Con todo, qué hacer con la lana es un quebradero de cabeza para los ganaderos, pero soluciones existen y en esta cita se han demostrado varios ejemplos ya en marcha y se han puesto sobre la mesa ideas a desarrollar en el mismo territorio en el que pastan las ovejas, aunque cada vez también haya menos rebaños.

III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino
III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino

Se estima que en España se esquilan 23.168 toneladas de lana al año, y que de esa cantidad solo el 1,7% se transforma dentro del país. Estos son los datos que manejan en Oficios Circulares, una iniciativa que ha lanzado la red Conecta Lana, la bolsa de lana ibérica. Se trata de una bolsa gratuita para poner en contacto a quien tiene lana con quien la necesita, por eso invitan a inscribirse a ganaderos con vellón sin salida, a gente que la transforma ya sea en hilatura, fieltro, lavado, cardado o aislamiento; y a gente que busca lana.

Este contacto se ha producido en Arens con una feria de stands y variedad de talleres, y con una jornada técnica previa organizada por el CITA Teruel. A través de mesas redondas se fueron conociendo experiencias y debatiendo.

III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino
III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino

Cesión de tierras en Arens, que suma un pastor

El ganado desciende, pero en el territorio continúa habiendo y en Arens de Lledó acaba de iniciar su actividad un ganadero tras años sin pastores. "Recuerdo haber visto cuatro pastores en el pueblo, pero el año pasado ya no quedaba ninguno", rememora el alcalde, Xavier Cortés, que recuerda que ya pasa de los 65 años. "Ahora hemos tenido la suerte de que un chico de Horta de Sant Joan, que tiene unas propiedades en el término de Arens, haya transformado una nave para albergar ovejas y cabras. Varios vecinos hemos cedido tierras, fincas, para que saquen a sus ovejas a pastar", celebra el primer edil.

Esta celebración es doble, por el poder de las ovejas en la prevención de incendios. Arens es, junto a Belmonte de San José, uno de los pueblos del territorio que está apostando por una asociación de pequeños propietarios de parcelas forestales para realizar mejor gestión. "Desde el CITA Teruel del Gobierno de Aragón están haciendo iniciativas interesantes y nos unimos porque pensamos que puede ser beneficioso. Esta feria también sale adelante con su empuje y la aportación de las jornadas técnicas, que son esenciales, y vemos cómo las ovejas son las mejores cuidadoras del monte también", valora.

Juan Antonio García y Angélica Muñoz, de Lanificios del Arroyo de Segovia, en la III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino
Juan Antonio García y Angélica Muñoz, de Lanificios del Arroyo de Segovia, en la III Feria de la Lana en Arens de Lledó 2026. / B. Severino

La implicación de la administración: "Es bueno ver que hay implicación, necesitamos agilidad burocrática"

"China no es la solución real para el ganadero", dice Juan Antonio García, responsable de Lanificios del Arroyo. Es expositor y lleva viajando desde la localidad segoviana de Arroyo de Cuéllar a Arens de Lledó desde la primera edición. Conoce y practica las dos vertientes de ganadero y productor. "Se ha vuelto a abrir el mercado y hay un flujo de lana hacia China que está emergiendo, pero no basta porque necesitamos cobrar un precio mínimo que cubra el precio de la esquila, porque la lana ha pasado de ser un recurso a ser un gasto para la explotación", argumenta.

En 2020, con la dura crisis del covid que paralizó el mundo, decidieron dar una vuelta de tuerca a su explotación. "Nos cansamos de regalar la lana y ahora procesamos la nuestra y hacemos trabajos para terceros de tipos de lanas que antes se procesaban en Francia o Bélgica", explica. Su objetivo es revalorizar la lana e intentar sumar todos los proyectos a nivel nacional que están surgiendo ya sean pequeños productores o talleres y tratar de dar un impulso. Por eso la cita en Arens es importante. De hecho, fueron ponentes en una de las mesas redondas. "Lo que más nos gustó es que la administración está implicada porque hubo representación de Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia... Y es clave, porque necesitamos agilidad burocrática, eso solo depende de la administración", apunta.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

En jabones, babuchas o plantillas para los pies: «La lana no solo es para el invierno, es un gran aislante del calor»

TESTIMONIOS. La Feria de la Lana de Arens de Lledó es, desde hace tres años, un espacio de unión, encuentro y muestra de productos y proyectos que buscan revalorizar una...

Comentar

En jabones, babuchas o plantillas para los pies: «La lana no solo es para el invierno, es un gran aislante del calor»

Belmonte y Arens de Lledó unen a 60 propietarios para gestionar 1.170 hectáreas frente a los incendios forestales

El CITA Teruel impulsa el asociacionismo para favorecer la gestión sostenible de montes privados, una fórmula ya iniciada en Belmonte de San José, Arens de Lledó y Fuentes de Rubielos....

Comentar

Belmonte y Arens de Lledó unen a 60 propietarios para gestionar 1.170 hectáreas frente a los incendios forestales

Arranca la restauración de la histórica fábrica de papel Roda de Valderrobres: «Queremos crear una experiencia inmersiva de primer orden»

La intención es darle un uso cultural y convertirlo en un espacio que permita conocer cómo funcionaba una fábrica de papel del siglo XVIII impulsada por energía hidráulica

Comentar

Arranca la restauración de la histórica fábrica de papel Roda de Valderrobres: «Queremos crear una experiencia inmersiva de primer orden»

Jesús Sahún, vicepresidente Clúster Energía Aragón: «Las plantas de biometano deberían comenzar su construcción en dos o tres años»

ENTREVISTA. Desde el Clúster apoyan la implementación de esta infraestructura energética que utiliza como materia prima residuos de la actividad agrícola como los purines. En el Bajo Aragón Histórico hay...

1

Jesús Sahún, vicepresidente Clúster Energía Aragón: «Las plantas de biometano deberían comenzar su construcción en dos o tres años»

Valmuel tendrá un apartamento destinado al alquiler social en un edificio municipal

El Ayuntamiento de Alcañiz invierte 51.714,75 euros para rehabilitar un espacio municipal y convertirlo en vivienda. Podría estar disponible para la primavera de 2027

Comentar

Valmuel tendrá un apartamento destinado al alquiler social en un edificio municipal

Utrillas estrena un nuevo tanatorio tras invertir 600.000 euros de fondos municipales

El equipamiento dispone de dos túmulos, una sala para 50 personas y un espacio para ceremonias de despedida. El Ayuntamiento estudia transformar el antiguo edificio en apartamentos para médicos

Comentar

Utrillas estrena un nuevo tanatorio tras invertir 600.000 euros de fondos municipales
Periódico del Bajo Aragón Histórico