Más de 240 vehículos seminuevos llenarán el Recinto Ferial de Alcañiz este fin de semana

El Recinto Ferial de Alcañiz volverá a convertirse este fin de semana en un gran escaparate del sector automovilístico con la celebración del XV Salón del Vehículo de Ocasión. La feria, que tendrá lugar del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, reunirá más de 240 vehículos seminuevos de diferentes marcas y modelos, con promociones y precios especiales para quienes estén interesados en adquirir un coche.

La cita alcanza su decimoquinta edición consolidada como uno de los eventos de referencia del sector en la provincia de Teruel. Un año más, la exposición ocupará la totalidad de la superficie disponible en el Recinto Ferial, reflejo del interés que continúa despertando tanto entre los profesionales como entre los visitantes.

En esta ocasión participarán 12 expositores de Alcañiz y el Bajo Aragón: Autersa, Automóviles Mariano Sánchez, Rimauto, Automóviles & Talleres Andrés, Alcomotor, Autotalleres Torres, Talleres Gaibar, Alcañiz Automoción, RvMotor, Grupo Esbacar, Besgimotor y Nayper Motor. Todos ellos mostrarán su oferta de vehículos de ocasión durante los tres días, con condiciones especiales de feria.

El salón abrirá sus puertas el viernes 20 de noviembre, de 16.30 a 20.00. El sábado 21 podrá visitarse de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00, mientras que el domingo 22 el horario será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. El acceso al recinto será gratuito durante todo el fin de semana.

La organización también ha preparado actividades infantiles para facilitar la visita de las familias. Los más pequeños podrán participar en un taller en el que pintarán y personalizarán una mochila que después podrán llevarse a casa. Esta propuesta se desarrollará el sábado y el domingo de 11.30 a 13.30, además del sábado de 17.30 a 19.00 y el domingo de 17.00 a 18.30.

Con esta nueva edición, la organización espera superar la cifra de 2.000 visitantes registrada en años anteriores y mantener el impacto positivo que genera el salón, tanto para los establecimientos del sector automovilístico como para la actividad económica de Alcañiz.