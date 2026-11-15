Más de 3.000 personas han visitado durante este fin de semana la cuarta edición 'A feriar' en el recinto ferial de Alcañiz. El evento vuelve a superar su récord de visitantes con más de medio centenar de expositores de ropa, decoración, alimentación, ferretería y servicios. La cita ha supuesto la llegada anticipada de la navidad con una gran oferta de elementos decorativos para el hogar.

Desde la organización celebran que el acto sigue teniendo una muy buena acogida entre los vecinos. «Estamos muy contentos porque hemos conseguido superar ligeramente las cifras del año pasado», explica Irene Quintana, gerente de ACSA. «Nuestro objetivo siempre es doble, que los establecimientos asociados tengan un espacio en el que darse a conocer, pero también ofrecer un plan diferente para el fin de semana», añade.

Durante dos jornadas en el recinto ferial se ha podido ver mucha ropa pero también decoración de Navidad, complementos, joyería, servicios y hostelería. Algunos establecimientos sacaron lo mejor de sus tiendas, otros ofrecieron descuentos y también hubo novedades. También muchas empresas han querido acercar sus servicios al público general que ha visitado el evento.

Programación para toda la familia

Organizada por la Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz (ACSA), la cita ha ofrecido una programación pensada para todos los públicos, combinando la actividad comercial con propuestas de ocio y entretenimiento.

Durante las dos jornadas, el recinto ferial ha acogido puestos de exposición y venta, promociones especiales, descuentos, demostraciones de productos y sorteos dirigidos a los visitantes. La música en directo también ha formado parte de la programación, contribuyendo al ambiente festivo de la feria. 'Cuatro de copas', la banda del alcañizano Ian Ferrando, reunió a un númeroso grupo de visitantes la tarde de sábado.

Los más pequeños han contado con su propio espacio de diversión, gracias a los talleres infantiles y las atracciones hinchables, que han completado una oferta orientada a las familias. Además, el tragachicos en forma de dragón de San Jorge ha contado con una larga fila durante todo el fin de semana.