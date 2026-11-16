Día del Orgullo Rural: Los pueblos exigen mayores facilidades para acceder a la vivienda y mejoras en los servicios sanitarios

Derecho real a la vivienda, especialmente para los jóvenes, mayor acceso a los centros sanitarios o igualdad de condiciones para aquellos que deciden vivir en los pueblos en vez de en una gran ciudad. Son algunas de las reivindicaciones que se pusieron sobre la mesa en el marco de la celebración del Día Universal del Orgullo Rural celebrado en Martín del Río, que contó con actividades durante toda la jornada del sábado.

El objetivo principal es dinamizar la vida de los pueblos pequeños y dar voz a aquellos que residen allí, pero también conocer la realidad de los municipios, especialmente durante el invierno. La vivienda y la sanidad son dos de los principales obstáculos para garantizar el futuro por lo que consideran "imprescindible" ofrecer mayores incentivos para atraer profesionales sanitarios al territorio e impulsar medidas que permitan a los jóvenes independizarse y desarrollar su proyecto de vida sin tener que abandonar sus pueblos.

Un ejemplo de ello es Martín del Río, donde el centro de salud de Utrillas se encuentra "relativamente cerca", pero la distancia hasta el hospital (50 minutos) supone una desventaja para sus habitantes. A esta situación, se suma la dificultad para atraer médicos a los centros sanitarios rurales. “Aunque todas las personas somos iguales, realmente no todos tenemos las mismas oportunidades en los pueblos. Entendemos que se están haciendo esfuerzos, sin embargo, el principal problema es que los médicos no quieren ir a los centros de salud de las zonas rurales o bien porque no les convence o porque no se les incentiva lo suficiente para que vayan", defiende Quique del Río, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Martín del Río.

La vivienda es también una de las principales preocupaciones. El municipio dispone de oportunidades laborales gracias a la implantación de una empresa en la zona, pero la falta de inmuebles disponibles dificulta la llegada de nuevos habitantes y la independencia de los jóvenes. La situación ha llegado hasta el punto de que la propia empresa ha tenido que adquirir un edificio para proporcionar alojamiento a sus trabajadores. "Hay jóvenes que desean continuar viviendo en su localidad porque encuentran empleo en el entorno, pero no disponen de una vivienda en la que independizarse", explica del Río.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas actuaciones para tratar de ampliar la oferta residencial. Entre ellas, destaca la rehabilitación de las antiguas casas de los maestros, que han permitido habilitar cuatro viviendas destinadas al alquiler. También se ha acondicionado la antigua casa del cura como vivienda social y se trabaja en la reforma de su planta baja para crear una vivienda adaptada. Además, el Consistorio ha sacado a la venta varios solares situados junto a la residencia de mayores con precios asequibles para facilitar la construcción de nuevas viviendas.

Los servicios básicos, claves para evitar la marcha de familias

Más allá de la vivienda y la sanidad, el mantenimiento de los servicios básicos es otro de los grandes desafíos para garantizar el futuro del medio rural. La disponibilidad de centros educativos y oportunidades de formación resulta fundamental para que las familias puedan establecerse en los pueblos y desarrollar su proyecto de vida sin verse obligadas a trasladarse a la ciudad.

A estas dificultades, se suma la ausencia de servicios de atención infantil, como las guarderías, que complica la conciliación laboral y familiar. También las desigualdades que afrontan los jóvenes rurales cuando deben trasladarse a una ciudad para continuar sus estudios. "No es lo mismo estudiar en una ciudad cuando ya eres de allí o tienes familiares que residen allí, que tener que alquilar una vivienda en la ciudad tal como están los precios de los alquileres", puntualiza del Río.

En este contexto, ha defendido la necesidad de que las administraciones continúen impulsando medidas para favorecer el asentamiento de población. Entre las posibles iniciativas, incentivos fiscales para quienes decidan vivir en pequeños municipios y ayudas que animen a las empresas a establecer sus sedes en el medio rural.

La celebración del Día Universal del Orgullo Rural ha servido también para destacar los aspectos positivos de vivir en los pequeños municipios como su riqueza cultural, tradiciones y el sentimiento de pertenencia, además de la implicación del tejido asociativo.