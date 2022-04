Alcañiz saca a concurso la obra del campo de fútbol por 610.000 euros

Las obras de remodelación del terreno de juego del campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz han salido a concurso esta semana por 610.000 euros. El plazo de ejecución es de 12 semanas, que se distribuirán cuando comience el parón veraniego de competiciones para terminarlas en el inicio de la próxima temporada. El objetivo es dar inicio a las obras incluso un poco antes de que acabe la actual temporada para que a finales de mayo pueda haber ya trabajo de remodelación en marcha y se llegue sin problemas al próximo mes de septiembre. «El objetivo es que podamos disfrutar de un terreno de juego para las próximas décadas que aguante el ritmo de entrenamiento y competiciones que tenemos en todos los equipos. Empezando por el Alcañiz Club de Fútbol, una de las entidades de referencia en fútbol base de toda la provincia de Teruel, con medio millar de usuarios de todas las edades», resume el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.

La recepción del campo irá acompañada de una certificación FIFA Quality para asegurar la calidad del césped y, sobre todo, para protocolizar su mantenimiento una vez el equipamiento esté ya en funcionamiento.

Con estos trabajos se dará solución a los problemas, el envejecimiento y las irregularidades que sufre el actual terreno de juego, cuyo césped artificial, de más de una década de vida, padece las consecuencias de su uso intensivo, las inclemencias meteorológicas y el paso del tiempo. Las capas inferiores sufren deficiencias, especialmente el pavimento que hace de subbase y la tierra del subsuelo inferior. El proyecto de obra confirma que el campo de fútbol presenta «un estado de conservación precario, observándose que a nivel visual, la fibra del césped presenta un desgaste alto».

La obra cambiará el césped actual por un césped artificial de última generación con mejores prestaciones y alta durabilidad apto para la práctica deportiva del fútbol de diverso nivel. El objetivo central de las obras no es tanto el césped superior como el sustento en subsuelo. «El nivel de relleno ha disminuido notoriamente por pérdida de material, mermando la capacidad amortiguadora y la protección de los filamentos del césped», confirma el documento de licitación. Se aprecia una superficie global heterogénea así como deficiencias en la planimetría del terreno de juego, es decir, que no está llano para la práctica del deporte. En consecuencia, «las propiedades mecánicas del terreno de juego, como son la absorción de impactos, deformación vertical, rebote vertical del balón, rodadura del balón,… no son las más óptimas».

Protocolo de mantenimiento

Dos pruebas certificarán que la instalación cumple con los estándares de calidad que determinan el correcto aspecto y uso del terreno de juego. El sistema estará certificado según los criterios de calidad EN 15330-1 y FIFA Quality, que más allá del nombre lo que supone es el establecimiento de un protocolo de mantenimiento y conservación de la instalación que alargue al máximo su vida útil con las condiciones y frecuencia de uso que ahora mismo se dan en el estadio. Se llevarán a cabo dos pruebas del terreno, una en laboratorio y la otra ya al aire libre con la instalación terminada. Al entregar el campo, confirmado su funcionamiento óptimo, el Ayuntamiento deberá recibir instrucciones precisas sobre el mantenimiento a seguir. «Se trata de que no tengamos que volver a hacer estas obras en un buen periodo de tiempo y de que nuestros deportistas disfruten de un terreno de juego de última generación con las características propias del césped natural de fútbol», señala el edil de Deportes, Kiko Lahoz.

En la parte final, las obras también servirán para rehacer la cimentación de las porterías, lo que implicará volver a instalar los dos arcos de fútbol once, así como los cuatro de fútbol siete, pues el terreno de juego seguirá acogiendo competiciones de ambas modalidades. «Además, al cambiar el riego y las tuberías, el drenaje del campo de fútbol evacuará el agua hacia los laterales del terreno de juego para lo que se instalará con una canaleta de drenaje perimetral paralelo a la de la pista de atletismo, lo que también ayudará a mantener el tapiz en condiciones óptimas durante más tiempo», especifica Lahoz.