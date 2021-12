Alcañiz suma más de 500 casos en un mes y aún no ha llegado al pico de contagios

El coronavirus sigue desbocado en la ciudad de Alcañiz. Después de un mes los contagios no cesan y ya alcanzan los 539 positivos en las últimas cuatro semanas. Tan solo este lunes se notificaron 33 nuevos positivos en la capital bajoaragonesa. En el Hospital permanecen 18 personas ingresadas y en los últimos días dos pacientes han tenido que ser derivados a las UCIs de Zaragoza debido a que su estado de salud se complicó.

El Centro de Salud de Alcañiz ha tenido que cancelar las revisiones a los pacientes crónicos estables debido a que Enfermería debe hacer frente desde el miércoles a la vacunación de los menores. El centro ya lleva semanas sufriendo una gran saturación debido a la realización de pruebas y el rastreo de contactos, que asumen sin ningún refuerzo. Diariamente realizan entre 60 y 70 PCRs con cita previa a las que se les suman las que se llevan a cabo en urgencias o en turno extra por la tarde más alrededor de un centenar de test rápidos diarios.

Ante la prioridad de la vacunación a los niños se ha tomado la decisión de no realizar las revisiones periódicas a las personas hipertensas o diabéticas, entre otras, a las que se les dedica entre 15 y 20 minutos por paciente. No obstante, fuentes del centro insisten en que estas personas no quedan desatendidas y ante cualquier problema estas personas serán visitadas por su médico de cabecera.

Aunque el Salud aseguró hace unos días que el pico de los contagios en Alcañiz iba a llegar después del puente no está siendo así.

Desde el Centro de Salud aseguran que los contagios aún están al alza y aún no se ha llegado ni de lejos al pico de la curva. La positividad es de 17,7 y por cada contagiado se pueden rastrear hasta unos 15 contactos. En el caso de personas que son contacto de un positivo o con síntomas este número se reduce considerablemente debido a que ya han estado confinadas los días previos a la PCR. En estos momentos se tarda de dos a tres días en conocer los resultados y este lunes se estaba dando cita para realizar las pruebas para miércoles o jueves.

El Ayuntamiento de Alcañiz no está aplicando restricciones ni reduciendo aforos en las actividades que puede regular, las municipales, aunque este lunes los grupos municipales acordaron regresar a los plenos telemáticos. Este martes el pleno municipal se llevará a cabo por videoconferencia con todos los ediles en sus domicilios después de varios meses celebrando las sesiones en el salón de plenos con mascarilla y distancia de seguridad. Este fin de semana se reforzaron las patrullas nocturnas de la Policía Local aunque no se detectó ningún incumplimiento de las normas covid.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, afirmó este lunes que conforme se acerquen las fechas navideñas consultará con Salud Pública y el Hospital posibles restricciones como el cierre de peñas aunque destaca que pese a que se prohíban en los locales de ocio nada impide las reuniones se cambien a pisos o masicos. «En el Hospital se ha reducido el número de hospitalizados, la presión hospitalaria es una de las variables que se tiene en cuenta para tomar decisiones. Los positivos, aunque siguen altos son menos que hace un par de semanas. Después del puente íbamos a tener el pico y ahora se irá relajando con un ligero descenso de los contagios», afirmó ayer Urquizu.

El covid disparado en Calanda

La incidencia a siete días por 100.000 habitantes en la ciudad de Alcañiz es de 968,4 y de 2.005,5 a 14 días, la segunda más alta entre las ciudades de más de 10.000 habitantes muy cerca de Jaca.

En el sector sanitario que comprende el Bajo Aragón Histórico la incidencia es de 418,6 a siete días, por encima de la media regional (375,5). Por zonas básicas, la de Muniesa está disparada debido a que cuenta con poca población y una incidencia de 1.358,5 con 19 casos en la última semana. La positividad es muy alta, de 70,9; y también la de Calanda con 46 contagios en los últimos siete días y un 31,1 de positividad. La zona básica de Alcañiz ha sumado 167 contagios en la última semana, 14 la de Cantavieja, Alcorisa (12), Mas de las Matas (7), Valderrobres (12), Híjar (13), Mequinenza (4), Caspe (16), Andorra (8), Calaceite (2), Maella (3) y Utrillas (3).

Este lunes a nivel regional se registraron 672 positivos entre las provincias de Zaragoza (387), Huesca (207) y Teruel (70), 281 más que hace una semana. A los 33 nuevos casos de coronavirus en Alcañiz se sumaron los positivos de Calanda (5), Caspe (2), Alcorisa (2), Muniesa (2), Cantavieja (1), Mas de las Matas (1), Valderrobres (1), Calaceite (1) e Híjar (1).

Dos bajas en Mas de las Matas

En una situación complicada en plena séptima ola del covid y a punto de comenzar la vacunación a los niños la zona de salud de Mas de las Matas afronta los próximos meses con dos médicos menos debido a sendas bajas maternales que no se han cubierto debido al déficit de facultativos. Las cuatro médicos que trabajan en el Centro de Salud y sus consultorios van a tener que asumir más carga de trabajo y algún día deberán acortar las horas de consulta para poder atender a todos los municipios. Las cuatro especialistas en Primaria tendrán que doblar consultar y asumirán más guardias, al menos cinco al mes, y no serán más gracias a que médicos de otras zonas les van a ayudar.