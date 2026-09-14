Alcañiz estrenará este martes su nueva piscina climatizada semiolímpica de 25 metros

Tras una larga espera los deportistas de Alcañiz están de enhorabuena, desde esta martes se suma a la oferta de la Ciudad Deportiva Santa María la nueva piscina climatizada de 25 metros. Las instalaciones se ponen en marcha después de varios meses a la espera de recibir el permiso de DGA para su apertura.

El nuevo recinto se sitúa en una parcela anexa a la Ciudad Deportiva Santa María, junto a las actuales pistas de tenis. La piscina cuenta con unas dimensiones aptas para albergar campeonatos locales y regionales y por ende cumplirá con las directrices de la Real Federación Española de Natación. El vaso mide 25 metros de largo y 12,5 de ancho, lo que supone una superficie total de 312 metros cuadrados. Tendrá una profundidad de dos metros con pendiente y seis calles frente a las cuatro actuales, muy escasas para el número de usuarios.

Tiene una superficie construida de 30 metros de longitud y unos 16 de ancho; y tres plantas de altura. La planta calle alberga el vaso de la piscina y unas instalaciones complementarias. Tiene un sótano de 200 metros cuadrados para la caldera y la depuradora; y un piso superior en un lateral con una grada con capacidad para entre 80 y 100 personas.

La piscina climatizada de Alcañiz permite realizar las reservas a través de la plataforma municipal DeportesWeb, en el apartado “Reserva de espacios”. Cada usuario puede reservar una hora al día y las plazas para la jornada siguiente se habilitan a partir de las 12.00 horas. Los socios del Servicio Municipal de Deportes acceden sin coste adicional, mientras que el resto de usuarios debe abonar la tarifa correspondiente mediante tarjeta.

Retrasos en las obras

La nueva piscina climatizada de Alcañiz se inaugurará este martes 15 de septiembre después de acumular cerca de un año de retraso respecto al calendario inicialmente previsto. Cuando comenzaron las obras, en otoño de 2024, el proyecto contemplaba un plazo de ejecución aproximado de doce meses, por lo que la instalación debía estar terminada en torno a octubre de 2025.

Sin embargo, el calendario fue sufriendo sucesivos aplazamientos. En junio de 2025 todavía se confiaba en que la piscina pudiera entrar en funcionamiento durante el último trimestre de ese año, aunque poco después las previsiones se desplazaron hasta mediados de diciembre debido a modificaciones introducidas en el proyecto. A finales de 2025, con los trabajos ejecutados en torno al 77%, la apertura volvió a retrasarse y pasó a situarse en la primera mitad de 2026. Ya en marzo, con la obra prácticamente finalizada, el Ayuntamiento confiaba en poner en marcha la instalación antes de Semana Santa, aunque quedaban pendientes distintos trámites administrativos y autorizaciones.

El Ayuntamiento tiene previsto celebrar también en los próximos días un evento para inaugurar las nuevas instalaciones. En este sentido, cabe destacar que la piscina climatizada, que se suma a la de 16 metros, fue una de las apuestas del equipo de Gobierno a su llegada al Ayuntamiento en 2023.