La alcañizana Ariadna Sanz continúa dando pasos adelante en la élite del patinaje artístico sobre ruedas. La deportista del Alcañiz Club Patinaje Artístico ha logrado un destacado séptimo puesto en el Campeonato de España de Patinaje Artístico en modalidad libre, disputado este pasado fin de semana en Salou, una cita que ha reunido a las mejores especialistas del panorama nacional.

Sanz ha cerrado la competición con una puntuación total de 116,30 puntos, resultado que le ha permitido finalizar séptima en la clasificación absoluta de la categoría sénior femenina, la máxima del patinaje artístico español. La competición ha estado dominada por la catalana Sira Bella Gallardo, que ha revalidado el título nacional, mientras que Paula Román Martí y Elna Frances Marín han completado el podio.

La alcañizana ya había dejado buenas sensaciones en el programa corto, donde ha terminado quinta con 53,40 puntos, una posición que ha confirmado sus opciones de pelear por los puestos de honor. Finalmente, tras el programa largo, ha concluído entre las siete mejores patinadoras del país, en un campeonato marcado por un altísimo nivel competitivo.

Un resultado que sabe a crecimiento

Pese a reconocer que no ha podido completar los ejercicios tal y como había preparado, Ariadna Sanz hace una valoración positiva del campeonato. "Contenta, siempre con una espinita porque al final no fueron discos perfectos. Podría haber ido mejor, pero estoy muy contenta de haber podido volver a representar a mi club y conseguir la séptima posición", explica.

La deportista reconoce que un Campeonato de España supone un reto especial por la exigencia deportiva y también mental. "Es una temporada entera que te la juegas en un campeonato. Por la cabeza pasan todas las posibilidades y a veces es difícil mantener la cabeza fría para salir completamente concentrada", señala.

Aun así, considera que finalizar entre las diez mejores patinadoras del país confirma su progresión: "Al final es un séptimo puesto dentro del Top-10 de España, en la categoría más alta, la Máster, y con el nivel que había en el campeonato está muy bien".

Más de siete años compitiendo en Campeonatos de España

Con solo 19 años, Ariadna Sanz acumula una amplia experiencia en competiciones nacionales. De hecho, recuerda que participa en Campeonatos de España desde los 12 años, un recorrido que le ha permitido crecer temporada tras temporada.

Durante su actuación en Salou destaca especialmente las sensaciones que ha tenido con varios elementos técnicos del programa. "Las piruetas me fueron bastante bien, los saltos también, y disfruté mucho interpretando la música", comenta. Sin embargo, admite que también hubo momentos complicados. "A mitad del disco hay un momento en el que te paras a pensar y ahí fallé un poco. Hasta el final ya no terminé de encontrar ese toque", reconoce.

La alcañizana junto a su entrenadora Ester Velilla / Cedida

Compaginar la universidad con la alta competición

Uno de los mayores desafíos de la patinadora alcañizana llega fuera de la pista. Actualmente cursa estudios universitarios lejos de casa, una situación que le obliga a combinar entrenamientos, desplazamientos y exámenes. "Es complicado porque estudio fuera de casa y hay que compaginar los viajes con intentar llegar a todos los entrenamientos. Después también toca estudiar, así que encontrar el equilibrio no siempre es fácil", explica.

Pese a ello, mantiene intacta la ilusión por seguir creciendo. Su objetivo para la próxima temporada pasa por mantener la misma línea de trabajo y pulir pequeños detalles que le permitan seguir escalando posiciones en el panorama nacional. "Quiero seguir entrenando con las mismas ganas de siempre y hacer discos más limpios. Estamos haciendo un buen trabajo y, si seguimos así, creo que pueden venir cosas buenas", afirma.