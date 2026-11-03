Rafa Plou, nuevo director deportivo del Alcañiz Club de Fútbol

El Alcañiz Club de Fútbol incorpora a Rafa Plou como nuevo director deportivo, una figura con experiencia en diferentes clubes del fútbol aragonés que se suma a la estructura de la entidad para asumir responsabilidades en su organización y desarrollo deportivo, con especial atención a la coordinación del fútbol base.

Plou cuenta con una amplia trayectoria tanto en el ámbito formativo como en el fútbol sénior. Durante su recorrido ha trabajado en clubes como el propio Alcañiz Club de Fútbol, la Unión Deportiva Amistad y el Club Deportivo Caspe, además de desempeñar funciones de dirección deportiva en el Centro de Tecnificación del Real Zaragoza, Santa Isabel y San Gregorio.

Experiencia en clubes y banquillos

Su trayectoria también incluye experiencia en los banquillos de equipos sénior de Regional Preferente y Primera Regional. Ha dirigido al Sportin Alcañiz, Albalate del Arzobispo, Calanda Club Deportivo y Valderrobres, acumulando conocimiento de distintas categorías y realidades del fútbol regional. Su incorporación supone una apuesta del club por reforzar su estructura deportiva y contar con una figura de referencia para coordinar el trabajo de sus diferentes equipos.

Un nuevo impulso a la estructura deportiva

Entre sus principales cometidos estará organizar y dirigir el fútbol base, además de trabajar de forma coordinada con entrenadores, coordinadores, jugadores y familias. El objetivo de la entidad es dotar de una línea de trabajo común a sus categorías formativas y seguir avanzando en el desarrollo deportivo del club.

El nombramiento llega en un momento exigente para el Alcañiz C. F., cuyo primer equipo no está encontrando los resultados esperados en Regional Preferente. Los del Bajo Aragón acumulan seis derrotas en nueve jornadas y ocupan puestos de descenso con siete puntos.

La última llegó este domingo en la Ciudad Deportiva de Santa María, donde un solitario gol del San José en la segunda mitad volvió a dejar sin premio a los alcañizanos. La permanencia se encuentra a dos puntos, pero el equipo necesita empezar a sumar victorias para cambiar su dinámica.