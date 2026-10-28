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28 OCT 2026|

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La alcañizana Silvia Blasco Gil, nueva presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Teruel

Es enfermera de la Consulta de Cirugía General y responsable de la Consulta de heridas complejas, pie diabético y ostomías desde 2026 en el Hospital de Alcañiz. El objetivo es trabajar "por y para la enfermería de la provincia de Teruel"

La alcañizana Silvia Blasco Gil es la nueva presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Teruel. / L.C
La alcañizana Silvia Blasco Gil es la nueva presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Teruel. / L.C

La COMARCA28 10 2026

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La alcañizana Silvia Blasco Gil es la nueva presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Teruel. La junta la eligió este martes después de que solo se haya presentado una candidatura para renovar la Junta de
Gobierno y que la ausencia de otras listas haya dejado sin efecto las votaciones previstas para el
próximo 30 de noviembre.

La candidatura, denominada 'Orgullo, Visibilidad y Futuro para la Enfermería en Teruel: es el
momento, avancemos juntos' está integrada por once profesionales. Junto a Blasco, ocuparán
los cargos de vicepresidenta Ana María Castellote García; secretaria, María Ángeles Villalobos
Rueda; y tesorera, Patricia Paricio Porto.

"Somos un equipo que integra compañeras y compañeros tanto de Alcañiz como de Teruel procedentes de distintos ámbitos en los que las enfermeras y enfermeros desarrollamos nuestra labor asistencial, docente, investigadora y de gestión. Queremos que esa diversidad de experiencias nos ayude a conocer y a representar las necesidades de nuestra profesión en esta provincia", defiende Blasco.

El objetivo pasa "por trabajar por y para la enfermería de Teruel". De esta forma definirán una hoja de ruta que ermita avanzar paso a paso escuchando a las colegiadas y los colegiados y fomentando su participación. "Iniciamos esta etapa con ganas de trabajar, de sumar, de contribuir a que nuestra profesión tenga el reconocimiento, la visibilidad y el futuro que se merece", valora.

La Junta de Gobierno se completa con Laura Palos Añón, David Navarrete Villanueva, Beatriz
Altaba Sanz, Esther Sancho Vives, Alberto Salesa Albalate, Lidia del Carmen Noguera Tortajada
y Arancha García Loma, como vocales. La toma de posesión de los nuevos miembros y el cese de la Junta saliente tendrán lugar dentro de los veinte días siguientes a la adopción del acuerdo de proclamación.

Un amplio Curriculum

Es enfermera de la Consulta de Cirugía General y responsable de la Consulta de heridas complejas, pie diabético y ostomías desde 2026 en el Hospital. Además de la titulación en enfermería, en los últimos años Silvia Blasco ha estudiado en la Universidad de Cantabria, la Universidad de Barcelona y actualmente se encuentra sumida en el estudio de un tercer postgrado en la Universidad Francisco de Vitoria. Así, actualmente Blasco es experta en cuidados y curas de heridas crónicas, pie diabético y cuidado integral del paciente ostomizado.

Destaca también el trabajo llevado a cabo dentro del propio Hospital Comarcal de Alcañiz. La enfermera fue la impulsora en 2015 del protocolo piloto de micropigmentación del complejo areola-pezón, siendo el primer centro en el que se incluyó en la cartera de servicios y que en los últimos años se ha replicado en otros centros como el Hospital Miguel Servet de Zaragoza o el Obispo Polanco de Teruel. 

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