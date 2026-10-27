El programa ‘Aulas que respiran’ permitirá climatizar las instalaciones de 17 centros en el Bajo Aragón Histórico

El Gobierno de Aragón destinará un total de 5 millones de euros en 2026 al programa ‘Aulas que respiran’, dirigido a mejorar el confort térmico de los centros educativos públicos de la Comunidad. El Ejecutivo autonómico incorporará 3 millones de euros adicionales hasta finales de año a los 2 millones movilizados inicialmente, con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones para combatir las altas temperaturas en las aulas y mejorar las condiciones en las que alumnado y docentes desarrollan su actividad.

“Queremos que la actividad diaria de los centros se pueda desarrollar en unas condiciones adecuadas de temperatura, también cuando se producen episodios de calor o de frío intenso. ‘Aulas que respiran’ es una respuesta concreta a las necesidades que nos han trasladado los propios centros, con actuaciones que permiten mejorar su confort térmico”, ha destacado Susín.

En el Bajo Aragón Histórico los fondos se distribuirán entre 17 centros: el CEIP Alejo Lorén de Caspe; el CEIP Román García de Albalate del Arzobispo; el CEIP Juan Lorenzo Palmireno, el CEIP Juan Sobrarias y el CPIFP Bajo Aragón, de Alcañiz; el CEIP El Justicia de Aragón y el IES Damián Forment, de Alcorisa; el CRA Ariño-Alloza, de Alloza y Ariño; el CEE Gloria Fuertes, el CEIP Juan Ramón Alegre, el CEIP Manuel Franco Royo y el IES Pablo Serrano, de Andorra; el CRA Matarraña, de Calaceite; el IES Valle de Guadalupe, de Calanda; el CRA Algars, de Cretas; el IES Pedro Laín Entralgo, de Híjar; y el CRA Tastavins, de Monroyo y Peñarroya.

En total, se han aprobado 173 actuaciones en 116 centros educativos públicos de Aragón: 54 en la provincia de Zaragoza, 39 en Huesca y 23 en Teruel. Las intervenciones incluyen la instalación de equipos de climatización tipo split, ventiladores, toldos, láminas solares, lamas de ventana, vegetación y fuentes exteriores, entre otras medidas. El balance contempla más de 2.000 ventiladores y alrededor de 350 equipos de climatización previstos, junto con las actuaciones complementarias de protección solar y adecuación eléctrica.

“Estamos atendiendo las necesidades más inmediatas que nos han comunicado los centros y, al mismo tiempo, preparando nuevas intervenciones para seguir mejorando las instalaciones educativas. Con los 3 millones adicionales que destinaremos hasta final de año, alcanzaremos los 5 millones de euros invertidos en 2026 en la mejora del confort térmico de los centros públicos aragoneses”, ha señalado la consejera. La nueva dotación permitirá dar continuidad al programa durante los últimos meses del año y ampliar las actuaciones destinadas a mejorar la climatización de los centros educativos aragoneses.

Esta línea de trabajo se complementa con la revisión de las instalaciones eléctricas y con la elaboración de un inventario del estado de los centros educativos públicos. Este análisis permitirá programar reformas de mayor alcance a medio y largo plazo, como la renovación de cubiertas y ventanas, la mejora del aislamiento de las fachadas, así como la sustitución de calderas.

Aulas que respiran’ se puso en marcha como una de las primeras respuestas del Departamento de Educación en esta legislatura para atender las necesidades de climatización de los centros educativos públicos aragoneses. Para identificar las más urgentes, el Departamento realizó una consulta a los centros educativos, de los que obtuvo respuesta de 282, que trasladaron sus demandas de actuación a corto plazo. La primera fase del programa ha contado con una dotación global de dos millones de euros, de los que 1,6 millones se han destinado a actuaciones de confort térmico y 400.000 euros a la adecuación de instalaciones eléctricas necesarias para hacer posible la implantación de los equipos.