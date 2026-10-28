Crece el acoso escolar en Aragón con 52 casos en el inicio de curso y 120 de ideación suicida

Desde el inicio del curso escolar el 8 de septiembre hasta el 19 de octubre, los centros educativos de Aragón han detectado 52 nuevos casos de acoso escolar y 120 estudiantes que sufren ideación suicida. Para estos se ha abierto protocolo desde el equipo de Orientación y Convivencia Escolar del departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón. De forma adicional se han iniciado 25 protocolos por violencia de género y sexual, y 2 por presencia de bandas juveniles.

Tendencia ascendente: la ideación suicida sube un 42,86% y un 56,63% más, el acoso escolar

Los datos consolidados al cierre del pasado curso 2025/26 cifran en 1.218 los protocolos de ideación suicida –solo en junio, se abrieron 100 más–, frente a los 847 del anterior, lo que supone un incremento del 42,86%; y 593 protocolos de acoso escolar, 207 más que el curso 2024/25, que se sitúa en un aumento del 56,63%.

Estos indicadores los recopila y analiza el Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso Escolar, el órgano consultivo del Gobierno de Aragón encargado de asesorar, evaluar y proponer medidas para mejorar la convivencia en las aulas y prevenir el bullying y el ciberacoso en la comunidad educativa. Está adscrito a la Dirección General de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, organismo con competencias en esta cuestión.

"Con estos datos, gracias a la colaboración con Sanidad, tenemos dos profesionales en el departamento, un psiquiatra y un enfermero de salud mental, que revisan estos casos y, si es necesario, hacen las derivaciones pertinentes a la salud", apunta José Luis Ferrando, director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación.

Por franjas de edad y provincias

El informe presentado entonces respecto al pasado curso detalló que el acoso escolar tuvo su mayor incidencia entre 4º de Primaria y 3º de la ESO. Por provincias, la distribución de casos siguió el peso poblacional: Zaragoza aglutinó el 72%, seguida de Huesca con un 20% y Teruel con un 10%.

En cuanto a la ideación suicida, la serie histórica muestra una tendencia ascendente desde el curso 2021/22, cuando se registraron 409 casos. Los datos revelaron además una marcada brecha de género: el 70% de estos protocolos correspondieron a alumnas (735 casos) frente a 377 en alumnos.

En cuanto a indicadores de violencia de género y sexual, se contabilizaron 170 protocolos, 42 de ellos en el ámbito familiar. El número de protocolos por la detección de bandas juveniles fue de 33.

Medidas de prevención

Como recuerdan desde ejecutivo autonómico, la orden ECD/584/2026 que modifica el protocolo de acoso bajo la premisa de “tolerancia cero en 24 horas”, está en marcha desde la pasada primavera. Se trata de una norma que obliga a los centros a activar las actuaciones ante cualquier indicio razonable en un máximo de un día lectivo. "La reforma destaca por su simplificación administrativa, reduciendo de 10 a 4 los anexos necesarios para tramitar los expedientes", indican.

Además, en el curso anterior se realizó el pilotaje de los programas REBIÉN, que apoyó a 4.125 alumnos en 29 centros y HENKA, para 5.613 alumnos en 28 centros. Tras el éxito de los proyectos, se han vuelto a implantar este curso, ya en su versión perfeccionada y con mayor alcance: REBIÉN ha comenzado a funcionar ya en 63 centros de infantil y primaria de Aragón, mientras que HENKA se pondrá en marcha el próximo 10 de noviembre en 41 centros de secundaria aragoneses.

Como novedad de este curso 2026/27, se recuperará el programa Educación Responsable, una iniciativa particular que en su momento ayudó a 17 centros turolenses. En enero, el proyecto volverá a aplicarse en 5 centros educativos bajo un formato piloto, esta vez con respaldo del departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.

Además, se habilitará en enero, en la plataforma Aeducar, un itinerario de formación digital para familias centrado en el uso responsable de la Inteligencia Artificial y dispositivos móviles, además de la creación de nuevos contenidos formativos sobre Salud Mental.