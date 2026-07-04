El alcañizano José Luis Sancho, ganador de los premios IDEA con su proyecto para mejorar la gestión de los hospitales

El alcañizano José Luis Sancho se ha proclamado ganador de los premios IDEA en la categoría Acelera gracias a su proyecto 'Roomfid'. Se trata de una solución tecnológica que ofrece una gestión de inventarios con visión 360º, lo que permite ahorrar costes y tiempo para el personal sanitario al "democratizar" el uso de tecnología automática en los centros hospitalarios.

Sancho aporta a esta iniciativa una trayectoria de más de 20 años en el sector. Comenzó en el área de ingeniería del Hospital de Alcañiz, trabajó tres años en Chile poniendo en marcha hospitales para su gobierno y ejerció durante ocho años como subdirector de gestión en el Hospital Clínico de Zaragoza.

Tras toda esta experiencia, se dio cuenta de graves ineficiencias en el sistema de control de existencias de material en los hospitales, debido a que el registro se hace de manera manual o con herramientas que "han evolucionado muy poco, como hojas de Excel o pistolas de códigos de barras", detalla.

José Luis Sancho durante la gala de los premios IDEA./ Cedida

"Es como ir con el coche y tú decirle cuántos kilómetros has hecho y cuántos litros de gasolina has gastado para saber cuánto te queda. Nadie lo entenderíamos», compara el fundador de Roomfid. Por ello, gracias a su tecnología, los centros sanitarios podrán tener un control automático del inventario en tiempo real sin que tenga que haber personal cualificado gestionándolo.

Este proyecto, que surge tras más de un año de estudios de mercado, lleva cocinándose a fuego lento desde 2024, pero ha sido este año cuando ha visto la luz. Aunque se encuentra en plena fase de captación de clientes, Sancho señala que «hay bastante interés y muchas miradas puestas en cómo funciona».

Reconocimiento al proyecto

La propuesta se ha convertido en una de las iniciativas galardonadas en la nueva edición de los premios de la fundación Emprende Aragón. Como recompensa, el fundador de Roomfid ha recibido una dotación económica de 3.000 euros, un pase directo para participar en el programa de formación internacional Frontiers of Innovation and Entrepreneurship en el prestigioso MIT de Boston y un bono de proyección internacional valorado en 2.200 euros para el diseño de planes estratégicos de expansión.

"Nuestro objetivo no es ganar premios, pero nos ayuda a tener un reconocimiento y una validación de la sociedad que está esperando que haya tecnología que haga que la sanidad sea mucho más eficiente", subraya Sancho.

El alcañizano, además, reivindica la falta de enfermeras y de personal sanitario en general y critica que «estén contando cajas". "Es algo que ahora mismo yo no puedo entender cuando existe la voluntad y la tecnología para solucionarlo", lamenta.