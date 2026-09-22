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22 SEP 2026|

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Aragón cierra su verano más caluroso en la serie histórica y se prepara para un otoño por encima de la media

El periodo estival de 2026 ha presentado una nomalía positiva de 3,4ºC. Las precipitaciones, además, han sido muy escasas con un promedio del 46 % con respecto al valor normal

Dos ciudadanos de Caspe durante el episodio de altas temperaturas./ J.B.
Dos ciudadanos de Caspe durante el episodio de altas temperaturas./ J.B.

La COMARCA22 09 2026

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Medio AmbienteSociedad

Las altas temperaturas de este verano, que han llegado hasta los 44 grados en municipios como Caspe, han dejado el verano más cálido en Aragón de la serie histórica, con una anomalía positiva de 3,4ºC. El periodo estival de 2026 ha superado al de 2022 en 0,7ºC, según ha expuesto el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Arcadio Blasco, en el balance trimestral que realiza este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El intervalo analizado con los datos registrados ha sido el comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto. La comparación se ha realizado con el promedio del periodo de referencia 1991-2020 y, de hecho, según el histórico, de los diez veranos más cálidos de la serie, nueve han sido en el siglo XXI. Además, los cinco últimos veranos están entre los seis más cálidos del intervalo.

En cuanto a los porcentajes de precipitación acumulada en el pasado trimestre, con respecto a las medias de la misma serie de referencia, representan un promedio del 46% con respecto al valor normal. Tal y como se ha matizado, estos datos dan muestra del carácter "muy seco" que ha tenido el verano.

Predicciones para el otoño

El siguiente trimeste que analizará la AEMET coincide aproximadamente con el otoño astronómico, que comienza este miércoles 23 de septiembre. Se espera que los meses de septiembre, octubre y noviembre sean más cálidos de lo normal en Aragón, con una probabilidad del 70 % de encontrarte en tercil superior cálido, es decir, que la temperatura media podría situarse en el tercio de los registro históricos más calurosos del periodo.

Por otro lado, las precipitaciones acumuladas presentan un 40 % de posibilidades de ser más húmedas de lo normal y un 25 % de que la estación sea más seca.

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