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01 JUN 2026|

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El alcañizano Zakaria el Gherbi Rhezieli, campeón de Aragón de boxeo: «Una victoria fruto de la disciplina y la estrategia»

El joven talento se impone en la categoría joven de menos de 64 kg tras un fin de semana de combates intensos en La Cartuja y se consolida como una de las jóvenes promesas del boxeo aragonés

Zakaria el Gherbi Rhezieli durante el Campeonato de Aragón de Boxeo / Cedida
Zakaria el Gherbi Rhezieli durante el Campeonato de Aragón de Boxeo / Cedida

Jesús Burgos01 06 2026

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Alcañiz

Deporte

El pabellón de deportes de La Cartuja fue testigo los días 22, 23 y 24 de mayo de un espectáculo de boxeo que quedará en la memoria del público y, sobre todo, en la historia deportiva de Alcañiz. Se escribió la primera página de una trayectoria que, si las lesiones le respetan y todo va por su cauce, puede dar muchas alegrías al deporte del Bajo AragónZakaria el Gherbi Rhezieli se proclamó campeón de Aragón en la categoría joven de menos de 64 kg, tras superar tres combates que pusieron a prueba su talento, resistencia y disciplina.

Zakaria lleva tan solo dos años entrenando. Lleva compitiendo desde junio de 2024. Este pasado fin de semana arrancó su participación en cuartos de final del campeonato autonómico ante Iván Rivas. «La primera ronda fue complicada», reconoce, con un rival zurdo que aprovechó las últimas horas de la tarde de viernes y el calor intenso para complicarle la pelea. Sin embargo, la perseverancia y la técnica del alcañizano le permitieron salir adelante y asegurar el pase a semifinales.

En la siguiente pelea, frente a Brayan Guesma, la semifinal fue resuelta por abandono de su rival en el segundo asalto. «Allí estuvimos mucho más cómodos, nos sentimos fuertes y pudimos controlar la pelea», comenta su entrenador Vicente, quien define a Zakaria como «un peleador muy inteligente, que se mantiene frío y anticipa los movimientos del adversario, con disciplina y talento».

El alcañizano durante un combate / Cedida
El alcañizano durante un combate / Cedida

La final, disputada el sábado a última hora y domingo a primera hora, fue la prueba definitiva. Tras dos días de combates y apenas descanso, Zakaria se enfrentó a Adonay Vivas, quien llegaba fresco tras no haber peleado los días anteriores. El primer asalto cayó del lado del rival, con puntuaciones de 10-9, 11-8 y 10-9. 

Zakaria no bajó los brazos. En el segundo asalto dio la vuelta al combate y, finalmente, en el tercer asalto se impuso de manera indiscutible, llevando el título a casa y demostrando su capacidad de recuperación y estrategia sobre el ring.

Una promesa del boxeo aragonés

Vicente Llacer, su entrenador y propietario del gimnasio Atenea Boxing Club donde entrena, subraya que Zakaria es «una joven promesa para el boxeo. Se anticipa a la jugada, lee muy bien a sus rivales y mantiene la calma incluso en situaciones de máxima presión. Su disciplina y talento lo convierten en un referente para el futuro».

Borja Gorricho, presidente de la Federación Española de Boxeo, también alabó al joven alcañizano: «Va a ser una figura», ha reconocido en privado en numerosas ocasiones.

Zakarias y Vicente posando con la medalla de oro lograda en el Campeonato de Aragón / Cedida
Zakarias y Vicente posando con la medalla de oro lograda en el Campeonato de Aragón / Cedida

Próximos retos

Tras este éxito en Aragón, Zakaria ya tiene la vista puesta en noviembre, cuando disputará el Campeonato de España. Con solo 17 años y un título autonómico bajo el brazo, el alcañizano consolida su nombre en el mapa del boxeo español y sigue sumando estrellas, no solo en su palmarés, sino también en la referencia de su gimnasio, que acumula reconocimientos por la calidad de su formación.

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