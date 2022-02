Los alcañizanos que estudian Formación Profesional en Caspe disponen, al fin, de un autobús escolar

Los estudiantes alcañizanos que cursan sus estudios en alguno de los ciclos de Formación Profesional del IES Mar de Aragón de Caspe cuentan, al fin, con un autobús escolar para trasladarles. Esta ruta, muy demandada por padres e hijos desde hace más de un año, fue puesta en funcionamiento hace dos semanas -el pasado 11 de febrero- tras la intervención de la Dirección Provincial de Educación de Teruel. Anteriormente, eran los propios padres los que tenían que llevar a sus hijos hasta el centro.

“Llevábamos desde inicio del curso pasado movilizándonos. Los padres nos reunimos, recogimos firmas, enviamos documentos y justificamos que había niños suficientes. No entendíamos por qué otros municipios del territorio ya tenían este servicio de bus para venir a Caspe, pero los de Alcañiz no”, explicó Mónica Capilla, madre de una de las estudiantes. Además, la incredulidad de la afectada creció tras ver que el problema no iba a resolverse con la celeridad esperada. “Después de haber estado hablando con ellos a principio de curso nos aseguraron que iban a poner este autobús, pero al final nos dijeron que no. Antes de navidades nos notificaron que no nos lo habían concedido”, añadió Capilla.

Después de más de un año reclamando el servicio de transporte público, media docena de estudiantes alcañizanos cuentan ya con una línea de autobús en la que ir y volver a su centro escolar sin depender de nadie. El número de estudiantes que se beneficiarán de este servicio podría aumentar hasta la quincena, ya que muchos todavía no conocen que este bus está disponible.

Para los padres afectados, este servicio supone un «gran descanso». Capilla explica que les da «tranquilidad» no tener que seguir organizándose su vida laboral para que sus hijos puedan estudiar lo que quieran y dónde quieran. “Cada uno tenemos nuestra vida y la situación que teníamos era inviable. Hablamos de despoblación, pero con estas situaciones no hacemos más que tirarnos piedras a nuestro propio tejado. Eso sí, nos alegra por fin tener este autobús disponible”, declaró la madre.

En representación de todos los padres, Capilla subraya que esta ruta es “una oportunidad” y «una forma de acercar los estudios que se están dando en Caspe a los vecinos del territorio», ya que considera que sino es complicado que los jóvenes se decanten por esta opción.

Una línea a cargo de la Dirección Provincial de Teruel

Cabe destacar que aunque esta competencia pertenece a la provincia de Zaragoza ha sido la Dirección Provincial de Educación de Teruel quién ha tomado cartas en el asunto para desencallar el problema. “Desde Zaragoza no nos han apoyado. Nos llegaron a decir que nos quedásemos en Alcañiz a estudiar. Ha sido la Diputación de Teruel quien nos ha ayudado con este problema asumiendo la financiación de esta ruta”, completó Capilla.

Según fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, la ruta ha sido incluida dentro de las 120 de este tipo que están en servicio en la provincia, lo que -según ellos mismos- demuestra “la importancia que Educación le da a la escuela rural y a los estudios de FP”. Aún así, por el momento se desconoce si la ruta se mantendrá en los próximos cursos.