El Alcorisa Fútbol Sala toca el cielo: campeón de Autonómica y ascenso a Tercera

El Alcorisa Fútbol Sala sabía este sábado que se enfrentaba a una de estas tardes que permanecen en la retina durante mucho tiempo. El equipo bajoaragonés recibía a Mancomunidad Altiplano, de Lidón, en la última jornada de Autonómica con el ascenso a Tercera en juego. Todo ello, con la todavía herida reciente de la pasada campaña en la que se le esfumó este mismo objetivo tras caer con el Zafán F.S. en el día D.

Ahora, el conjunto alcorisano no quería volver a dejar escapar el tren. No podía permitírselo. Tampoco su inquebrantable afición, que liderada por los Brigadas Norte, abarrotó un polideportivo en el que muchos tuvieron que seguir el partido de pie. Y es que desde primera hora de la tarde el ambiente fue inmejorable. A golpe de bombo y megáfono y con cánticos al unísono como si de un estadio de Primera División se tratase, la fiesta ya estaba en marcha. “Que sí, que vamos a ascender”; “Alcorisa nunca se rinde”; “Campeones, oe”, se escuchaba con fuerza entre las paredes del pabellón.

En torno a las 19.00, y con unos 15 minutos de retraso, los protagonistas saltaron a la pista. El recinto era una caldera y el ruido fue ensordecedor. En definitiva, todo estaba preparado para ver un partido de fútbol sala de alto copetín. Y así fue. Alcorisa y Mancomunidad, embriagados por el ambiente único para la ocasión, entraron al choque con muchísima intensidad. Los minutos se fueron sucediendo y los locales, dirigidos por Paul Carreras, poco a poco fueron haciéndose con las ocasiones de peligro. Eso sí, se iban a chocar de frente contra un hueso duro de roer: el guardameta rival. Con el 13 a la espalda, Manuel Millán, fue uno de los grandes protagonistas de la primera mitad con intervenciones de mucho valor y que llevó el partido al descanso con las opciones intactas para los de Lidón. El partido llegó así al entre tiempo, como empezó, con 0-0.

Ya en la segunda mitad, la grada seguía en su fiesta particular, pero en los banquillos los rostros mostraban tensión y muchos nervios. Sin embargo, los locales supieron gestionar la situación y fueron desarrollando un juego cada vez más ágil. Y el premio llegó. Adrián Alquézar, quien no tomó parte del quinteto inicial, se vistió de héroe y adelantó al Alcorisa F.S. al poco de comenzar la segunda mitad. El ascenso empezó a palparse de forma real y la grada ya no tenía como parar su sobrexcitación.

Aún así no fueron minutos sencillos, ya que Mancomunidad no tenía nada que perder. El conjunto turolense se volcó y apretó hasta no poder más. Pero el Alcorisa aguantó. Incluso cuando el rival empezó a jugar con portero jugador en busca de anotar un gol que les diese opciones. Pese a la insistencia, el guion estaba escrito y a poco más de dos minutos para el final fue Pablo Muñoz desde su propio campo quien terminó con la agonía. 2-0, campeones de Autonómica y ascenso a Tercera. “Ha sido increíble desde que hemos llegado. El recibimiento ha sido una pasada. Teníamos muchas expectativas y ha terminado siendo una fiesta. El año pasado fue un palo muy gordo pero este año íbamos a por el ascenso y lo hemos conseguido. Estamos muy felices”, expresó el capitán del equipo, Daniel Llave.

El partido llegó a su fin y la temporada también. Plantilla y cuerpo técnico del Alcorisa F.S. festejó con rabia y emoción e invadió el terreno de juego. La fiesta que se inició más de dos horas antes se trasladó al equipo y ya no había como pararla. El objetivo, esta vez sí, estaba conseguido. Hubo gritos, abrazos, saltos y también manteos, al entrenador, y al presi, José Miguel García. “Por fin lo hemos logrado. Somos campeones de una liga por primera vez. Todo el mundo se ha volcado y realmente no tengo palabras. Sabíamos que estábamos preparados y hemos convocado a todo el mundo faltando casi dos horas para el partido. Esto es para ellos”, subrayó visiblemente emocionado el presidente del club.