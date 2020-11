El Ayuntamiento de Alcorisa celebró pleno extraordinario en la noche de este martes para «seguir con la adaptación de los impuestos y tasas a las necesidades del siglo XXI a lo largo de la legislatura». Como recordó la edil de Hacienda, Silvia Casas, si el año pasado las modificaciones se centraron en los impuestos, este año son las tasas, aunque «en marzo la pandemia ya nos obligó a ir tomando decisiones».

Una de las medidas que se tomaron fue la suspensión del pago de la tasa de veladores a los bares, decisión que se mantiene en el próximo ejercicio. La novedad es que se elimina la prohibición de realizar cerramientos en la plaza Constantino Lorente que sí se mantiene en la plaza de Los Arcos. Se regulan, no obstante, los procedimientos para solicitar cerramiento en el velador del establecimiento. Hay rebajas en los vados y también en las tasas de los puestos mercadillo. Aquellos que lo tengan reservado todo el año pero no puedan plantar por la situación no pagarán tasa. Por otro lado, se incrementa la tasa por ocupación de la vía pública por cajeros automáticos que pasa de 500 a 700 euros «a propuesta de GANAR».

Desde el PSOE, celebraron que se elimine el pago por veladores pero lamentaron que no se incluyera la propuesta que realizaron en el marco de Alcorisa Avanza. Propusieron que los bares, «una quincena», no pagaran la tasa de basuras. «Supone dejar de ingresar menos de 3.000 euros a las arcas municipales, que no nos parece una barbaridad y además, de la hostelería dependen más sectores», dijo el portavoz socialista, Luis Peralta. En este sentido, el equipo de gobierno aseguró que eso supondría un agravio comparativo con otros sectores y se le recordó que la tasa de basura «no se puede suprimir por ser un servicio que se presta». De hecho, «lo presta la Comarca y queríamos saber si como presidente sabe si habrá flexibilidad en este sentido para los ayuntamientos», dijo el alcalde, Miguel Iranzo. A su vez, Peralta recordó que ya se aplicaron rebajas a los ayuntamientos y que en el caso de Alcorisa «el Consistorio ya pagaba casi 13.000 euros menos».

La modificación de las tasas fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.

Escuela de Música y Escuela Infantil

Las tasas reguladoras de la Escuela de Música e Infantil comparten novedades. Entre ellas, la congelación de las cuotas y dentro de esto, la ampliación de las opciones para que más familias puedan acceder a estos servicios. En el caso de la Escuela de Música se aplica una nueva tasa por cesión de instrumentos ya que «requieren de un mantenimiento». La tasa inicial era de 30 euros general y 21 la reducida que «tras la propuesta de GANAR queda en 15». Se modifican las rentas mínimas para poder acceder a bonificaciones y se tiene en cuenta a distintos tipos de familia como monoparentales o numerosas. También, y a propuesta del PAR, se tiene en cuenta a aquellos casos de custodia compartida. También hay bonificación en el caso de la escuela de música para alumnado mayor de 65 años. El objetivo es servir de incentivo para que regresen ya que el temor a la situación sanitaria había hecho una merma en las matrículas de esta edad.

Al igual que el concejal de PAR, Antonio Pérez, que «celebró» la sensibilidad al incorporar estas propuestas, el concejal de GANAR, Daniel Palomo, destacó que llegase este «lavado de cara de las tasas» y que sean acordes a la realidad considerando a los diferentes tipos de familias y de rentas, «algo que llevábamos seis años pidiendo desde el grupo».