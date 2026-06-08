Ramón Celma presenta su candidatura como presidente del PP de Zaragoza con 1.470 avales

El presidente provincial en funciones del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha presentado este lunes su candidatura para optar a la reelección al frente de la formación en el Congreso Provincial que se celebrará el próximo 27 de junio. Lo hace respaldado por 1.470 avales de afiliados de toda la provincia y con el objetivo de continuar ampliando la presencia institucional del partido en el territorio.

Celma entregó los avales ante el Comité Organizador del Congreso acompañado por destacados dirigentes de la formación, entre ellos la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; y la portavoz del PP en la Diputación Provincial de Zaragoza, Maricarmen Lázaro.

Tras formalizar su candidatura, el dirigente popular agradeció el apoyo recibido por parte de la militancia durante las últimas semanas y aseguró que afronta esta nueva etapa con la intención de seguir fortaleciendo el proyecto político del partido en la provincia. Según destacó, el PP zaragozano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente, tras haberse consolidado como la primera fuerza política en la provincia y ampliar su presencia en las instituciones.

El candidato subrayó que durante los últimos cinco años la formación ha ganado todos los procesos electorales celebrados y actualmente participa en el gobierno de más de un centenar de ayuntamientos. En este sentido, defendió que el próximo Congreso Provincial debe servir para reforzar la organización y preparar los próximos retos electorales.

Entre los objetivos marcados para los próximos años, Celma señaló la intención de gobernar en todas las cabeceras de comarca y aumentar la implantación territorial del Partido Popular. Asimismo, puso en valor el trabajo desarrollado por alcaldes, concejales y portavoces municipales, a quienes atribuyó buena parte del crecimiento experimentado por la formación en los últimos años.

El dirigente popular también destacó la incorporación de perfiles procedentes de la sociedad civil a la política municipal y consideró que esa capacidad para atraer nuevos talentos constituye una de las principales fortalezas del partido.

De cara al futuro, Celma expresó su confianza en seguir aumentando el respaldo electoral bajo el liderazgo de Jorge Azcón en Aragón y de Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional. Además, aseguró que el objetivo de alcanzar el gobierno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) será una consecuencia directa del crecimiento municipal del partido. Según recordó, tras las últimas elecciones el PP logró formar parte de equipos de gobierno en 115 municipios de la provincia, una cifra que confía en superar en los próximos comicios.