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31 AGO 2026|

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Alcorisa presenta a sus protagonistas y Marcos Azura pregona con jota dedicada a su pueblo: «Aquí lo tengo todo»

VÍDEO. La localidad se vistió de gala para dar la bienvenida a sus protagonistas en una noche en la que no faltó emoción y mucho orgullo. Las fiestas empezarán el 11 de septiembre con el chupinazo

La COMARCA31 08 2026

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Cultura y OcioFiestas patronalesLa COMARCA TV

Alcorisa se vistió de gala este sábado para presentar a las que serán las nuevas protagonistas de sus fiestas patronales. El tiempo permitió que pudiera realizarse el acto en el exterior con el pregón a cargo del alcorisano y jotero Marcos Azuara.

Su andadura comenzó en su pueblo con tan solo 7 años, se inició en las modalidades de canto y guitarra de la escuela de jota 'El Cachirulo. De hecho, también se presentó a un concurso por primera vez con 10 años, obteniendo el primer puesto en el Certamen Nacional de Jota Ciudad de Huesca en categoría infantil en 2015. Dedico una jota a su pueblo y a su gente, junto a su madre. "Aquí en mi pueblo lo tengo todo y como pregonero os deseo que disfrutaran de las fiestas y también animo a reservar energías para el resto del año", dijo.

Otras de las grandes protagonistas de la noche fueron las reinas entrantes, que también quisieron dedicar unas palabras a los vecinos. "Esperamos estar a la altura y que el resto de personas puedan disfrutar de estos días festivos". Las más pequeñas se unieron. "Son unas fiestas que llevamos esperando con muchas ganas y sabemos la responsabilidad que supone. Estamos seguro que serán unos días inolvidables y que estarán llenos de momentos especiales. Lo que hace especial a Alcorisa es su gente", confesaron.

Las patronales empezarán oficialmente el viernes 11 de septiembre de la mano del chupinazo y se alargarán el lunes. Por delante, habrá tardeos para todos los gustos, toros y mucha fiesta. "Quiero felicitar a todas las personas que han decidido ser Majas de fiestas y representar a nuestro pueblo. Me siento orgullo y me gustaría felicitar también a todas las familias", reconoció Miguel Iranzo, primer edil de Alcorisa.

Foto de familia tras la presentación de las Majas Infantiles y Mayores. / Abdul Grau
Foto de familia tras la presentación de las Majas Infantiles y Mayores. / Abdul Grau

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