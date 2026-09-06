Alcorisa presenta a su nuevo Gigante de Goma, acompañada de otras tres Comparsas en su XII Encuentro

El Rey ha sido el Gigante elegido en Alcorisa para convertirse en figura de goma de tamaño de un juguete. La Comparsa local ha respondido así a la demanda que los niños llevaban trasladándole desde hace tiempo. Su presentación a la localidad, de hecho, se celebró este sábado en el marco del XII Encuentro de Gigantes, que ha reunido a tres Comparsas -Sangüesa, Valdealgorfa e Híjar- además de la anfitriona.

Pese a las altas temperaturas que rozaron los 39 grados, los 23 Gigantes participantes bailaron y recorrieron las calles alcorisanas acompañados por multitud de vecinos y visitantes. Por la mañana, los Gigantes alcorisanos estuvieron acompañados por los de Sangüesa, con las que acudieron al Ayuntamiento para la recepción institucional.

Unas horas más tarde, todos los Gigantes celebraron la tradicional plantada en la plaza del Seminario, antes de volver a recorrer las calles en la procesión del Santo Ángel. Por su parte, los cabezudos dieron una gran sorpresa antes del recorrido en forma de baile. Los seis Cabezudos se colocaron en sus respectivos puestos para ofrecer una coreografía con la que consiguieron sacar a bailar a mayores y pequeños.

El presidente de la Comparsa alcorisana, Daniel Martin, destacó positivamente la participación de uno de los actos que esperan con más ilusión durante el año. "Intentamos que no haya muchas comparsas porque queremos que se sientan bien acogidas. Lo bonito es poder estar con ellas y compartir", explicó Martín. Cada año, invitan a una entidad de fuera de Aragón y completan el encuentro con las Comparsas vecinas, con quienes comparten otros muchos actos a lo largo del calendario.