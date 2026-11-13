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14 NOV 2026|

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La gran noche de Unai Liarte, Mohamed Azyane y Mario Moliner en su Alcañiz con ‘El día que falte’

Los bajoaragoneses siguen su gira de festivales con su corto pero este viernes hicieron parada especial en casa para hablar de su trabajo y sus proyectos, de los que ya avanzan que quieren rodar en el territorio

Unai Liarte, Mohamed Azyane y Mario Moliner, en el coloquio sobre 'El día que falte' ante un Palacio Ardid lleno. / B. Severino
Unai Liarte, Mohamed Azyane y Mario Moliner, en el coloquio sobre 'El día que falte' ante un Palacio Ardid lleno. / B. Severino

Beatriz Severino13 11 2026

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Alcañiz

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Unai Liarte y Mohamed Azyane van cumpliendo sueños y uno de ellos era poder mostrar su trabajo a su gente más cercana, a la que siempre ha estado ahí y siempre va a estar. Los alcañizanos residen en Valencia, donde se trasladaron para estudiar y donde llevaron a cabo el rodaje de 'El día que falte', su segundo cortometraje y primero que están girando por festivales varios. Hace una semana se volvieron de Fuentes de Ebro con dos premios de un buen puñado de nominaciones, y la próxima parada es el festival de Utebo. "La acogida en Aragón está siendo increíble, solo estar nominados ya es importante para nosotros", dijeron antes de empezar la presentación.

Lleno en el Palacio Ardid para conocer el trabajo de Unai Liarte, Mohamed Azyane y Mario Moliner con su cortometraje 'El día que falte' y su trayectoria. / B. Severino
Lleno en el Palacio Ardid para conocer el trabajo de Unai Liarte, Mohamed Azyane y Mario Moliner con su cortometraje 'El día que falte' y su trayectoria. / B. Severino

Eso sucedió este viernes en el Palacio Ardid en un pase acompañado de un coloquio posterior en el que intervinieron ambos directores además de actores, y Mario Moliner, alcañizano que ha sido director de Fotografía de la producción en la que hay más nombres bajoaragoneses, como Sarah Velilla en sonido. "Tengo claro que me quiero dedicar a esto y lo he confirmado con este trabajo", dijo Moliner durante la charla. En la conversación, que moderó la periodista de La Comarca Alba Ferrández, Unai y Moha recordaron que fue en 'Bienvenidos a Edén' donde saltó la chispa. "Participamos como figuración en el rodaje en Cretas y ahí dijimos que seguiríamos en esto y que lo haríamos contando nuestras historias", explicaron.

Unai Liarte, Mohamed Azyane y Mario Moliner, en el pase de 'El día que falte' en Alcañiz. / B. Severino
Unai Liarte, Mohamed Azyane y Mario Moliner, en el pase de 'El día que falte' en Alcañiz. / B. Severino

Para eso se montaron su propia productora Phanter Fiction. La historia que narra 'El día que falte' no es fácil de digerir porque pone el nudo en la garganta desde el inicio. Emociona e invita a la reflexión. Y no solo a una. En veinte minutos los creadores hacen una oda a vivir pensando menos en el futuro "porque el tiempo vuela" y también a la amistad con un grupo de amigos en el centro de todo.

Pero la maquinaria no para, y eso que no termina el trabajo cuando se termina y entrega. Ahí comienza la distribución y la promoción y el circuito de festivales. Una vez acabe esta fase llegarán los estrenos y el momento de compartirlo con todo el mundo. De momento, y aunque van disfrutando de todo el proceso, ya están maquinando un largometraje y otro corto, pero todo está en proceso de asentamiento y búsqueda de financiación y co-producciones, lo más complejo. "Queremos rodar en nuestra tierra, eso lo tenemos claro", avanzaron ante los presentes, que rompieron en un sonoro aplauso, uno más de muchos que se llevaron de su gente de la que recibieron una noche de las grandes.

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