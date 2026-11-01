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02 NOV 2026|

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Alcorisa quiere proteger 4.400 hectáreas de su término municipal frente a grandes proyectos de renovables

El Ayuntamiento tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que afecta al 36% del municipio para preservar los terrenos agrícolas y las zonas con riesgo de incendio forestal

Imagen de archivo de Alcorisa. / L.C
Imagen de archivo de Alcorisa. / L.C

La COMARCA01 11 2026

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AlcorisaEnergías renovables

ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Alcorisa quiere proteger alrededor de 4.400 hectáreas de su término municipal frente a la implantación de grandes proyectos de energías renovables. La superficie representa aproximadamente el 36% del territorio municipal y comprende tanto terrenos agrícolas como zonas forestales con riesgo de incendio.

Para ello, el consistorio ha impulsado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que actualmente se encuentra pendiente de resolución por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). La iniciativa responde al creciente interés de las empresas energéticas por instalar parques solares y eólicos en el municipio durante los últimos años.

"A lo largo de estos últimos años, en prácticamente todos los ayuntamientos de la zona, hemos recibido la visita de muchas empresas con proyectos tanto de placas solares como de aerogeneradores. Las hemos atendido y al final, las que han mostrado mayor interés son las que han llevado a cabo esos proyectos. No obstante, cada vez esos proyectos se iban haciendo mayores y ya desde el Ayuntamiento hicimos las alegaciones oportunas a esos proyectos", recuerda Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa en los micrófonos de Radio La Comarca. "A partir de aquí, toda la corporación estábamos de acuerdo en que algo teníamos que hacer. Siempre he manifestado que estoy a favor de esos proyectos, pero siempre bien ordenados", añade.

La modificación urbanística se centra en dos tipos de suelo no urbanizable. Por un lado, pretende reforzar la protección de las zonas con riesgo de incendio forestal, especialmente ante el aumento de las temperaturas y los veranos cada vez más calurosos. Por otro, busca preservar las superficies destinadas a cultivos tradicionales como cereales, frutales, olivares y almendros.

El documento se encuentra actualmente en el INAGA a la espera de que se resuelva el expediente. Una vez superado este trámite, el equipo de gobierno prevé llevar la modificación al pleno municipal para su aprobación.

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