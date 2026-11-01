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02 NOV 2026|

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Bautismo en el autocross de Aguaviva, que pasa a llamarse Circuito Bergantes

El nombre ha sido elegido por votación popular a instancias del Ayuntamiento. El Real Automóvil Club Circuito Guadalope premia así la fidelidad del trazado en el 25 aniversario de la celebración de la primera prueba federada

Bautismo del trazado de autocross de Aguaviva como Circuito Bergantes. / RACCGuadalope
Bautismo del trazado de autocross de Aguaviva como Circuito Bergantes. / RACCGuadalope

La COMARCA01 11 2026

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DeporteMotor

El circuito permanente de autocross de Aguaviva ya cuenta con nombre oficialmente desde este domingo 1 de noviembre. En un acto sencillo, pero cargado de significado, se ha llevado a cabo el bautismo del trazado, que pasa a denominarse Circuito Bergantes.

Como recuerdan desde el Real Automóvil Club Circuito Guadalope, hace prácticamente un año nació la idea de proceder al bautismo, coincidiendo con el 25 aniversario de la celebración de la primera prueba federada en el mismo. Concretamente, se llevó a cabo el 6 de mayo de 2001, con una cita puntuable para el Campeonato de Aragón de la especialidad, organizada por el Automóvil Club Circuito Guadalope. En la edición de 2025 desde el club alcañizano llegó la propuesta al Ayuntamiento de Aguaviva de aprovechar el aniversario para otorgar el nombre a un circuito que solo ha faltado a la cita en el calendario regional en dos ocasiones, en los años 2013 y 2020.

Para decidir el nombre del circuito, desde el Ayuntamiento se abrió una consulta ciudadana y votación popular con la propuesta de cuatro nombres relacionados con la zona donde está situado al trazado. Se barajó San Gregorio, en honor a la ermita que se encuentra a pocos metros de la instalación; Pla Colomer, nombre de la zona donde está situado el circuito; La Carrasca, por el tradicional arbusto en el entorno, y Bergantes, en honor al río que transcurre por la localidad y que se encuentra cercano al trazado.

Se recibieron un total de 245 votos, de los cuales Bergantes recibía 181. "El resto de propuestas quedaron muy lejos, con 49 votos para San Gregorio, 11 para La Carrasca y 4 Pla Colomer, lo que decidía un nombre que une identidad, paisaje e historia de Aguaviva, además de ser el del río que recorre las inmediaciones del circuito", explican.

El RACCGuadalope con Jesús Baquero a la cabeza, hizo entrega de una placa a Aitor Clemente para agradecer su colaboración con las carreras desde que llegó al Ayuntamiento. / RACCG
El RACCGuadalope con Jesús Baquero a la cabeza, hizo entrega de una placa a Aitor Clemente para agradecer su colaboración con las carreras desde que llegó al Ayuntamiento. / RACCG

En su discurso, el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, relacionó, como nexo de unión, el nombre del trazado con el club encargado de la organización del evento desde su inicio, el Automóvil Club Circuito Guadalope, "que también hace referencia al río que da nombre al club y del que el Bergantes es afluente". Para Clemente, la decisión de otorgar nombre el circuito "es una forma de dar valor a todo el trabajo desarrollado para permitir el asentamiento de esta prueba, que se ha convertido a una cita destacada en el calendario regional, gracias también a la labor llevada a cabo en el circuito para ir mejorando poco a poco el mismo».

El bautismo de la instalación permanente, ha coincidido con la celebración de unas tandas privadas, como entrenamiento previo al XXIV Autocross de Aguaviva que se celebrará el domingo 15 de noviembre para cerrar, como es habitual, el certamen regional de Autocross. Para finalizar el acto, el RACCG ha hecho entrega de un placa a Aitor Clemente "por su importante colaboración en la organización de las distintas ediciones del Autocross de Aguaviva desde llegada a la alcaldía del Ayuntamiento".

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