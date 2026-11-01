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02 NOV 2026|

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Ramón Martínez, presidente de APEC: «Tenemos que conseguir que las instituciones agilicen la burocracia»

ENTREVISTA. APEC reivindica el papel de la feria Expo Caspe como escaparate para el tejido empresarial de la localidad y la comarca, al tiempo que impulsa el intercambio de experiencias entre profesionales y reclama soluciones a las principales dificultades del sector

Ramón Martínez es el presidente APEC desde 2024./ Cristina Bret
Ramón Martínez es el presidente APEC desde 2024./ Cristina Bret

Alba Zurita01 11 2026

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Caspe

ActualidadEconomía

APEC participa de forma activa en la feria durante los tres días, ¿con qué objetivo?

Llevamos varios años implicados y este es el tercero en el que participamos en la mesa de trabajo de la feria. Durante todo el año planteamos qué se puede mejorar y actualizar. APEC también participa en la presentación de la feria y mantiene el contacto con sus socios para conocer quiénes van a exponer y qué oportunidades ofrece el certamen.

¿En qué se han centrado esta edición?

Seguimos la línea del año pasado, cuando intentamos dar un giro a la feria con Agrotech 360. Creo que hicimos un buen trabajo y conseguimos que el pabellón central y los espacios exteriores se centraran más en la agricultura, sin dejar de lado la industria, la venta directa y la hostelería. Este año también hemos reforzado la presencia de la cultura y la industria. Participar en ferias es complicado en los tiempos actuales, pero hemos conseguido mejorar aún más la parte de agricultura y ganadería.

Este año vuelven a organizar espacios de conversación en la feria. ¿Cómo son y quiénes participan?

Continuamos con Camara APEC, una actividad que ya hemos realizado en años anteriores. Participan socios de sectores como la agricultura y la industria, que comparten sus problemas y experiencias en conversaciones que se emiten en directo por Instagram. Este año son tres encuentros. La iniciativa ha tenido muy buena acogida. Hemos ampliado el espacio para que más gente pueda seguir las charlas presencialmente y cada año aumentan tanto el público en directo como las visualizaciones posteriores.

Es también una manera de compartir las necesidades y experiencias de empresarios de distintos sectores.

Exactamente. Escuchar una idea o una frase de alguien de nuestro sector puede ayudarnos mucho. Son conversaciones en las que se comparten problemas y posibles soluciones. Sirven para conocernos mejor entre negocios y para que otras personas puedan aprender de esas experiencias.

La feria también es un escaparate para dar a conocer vuestros servicios y atraer socios. ¿Cuántas empresas forman parte de APEC?

Estamos alrededor de los 180 socios y un número importante de ellos está presente en la feria.

Una oportunidad para que los socios se encuentren y conversen en persona.

Sí. Somos conscientes del trabajo que supone participar en una feria, especialmente en estos momentos difíciles para la industria y el comercio. Pero es un escaparate ideal para mostrar nuestros productos y empresas y dar a conocer lo que podemos hacer por seguir impulsando Caspe, especialmente en la industria, el comercio y la hostelería.

¿Cuáles son las principales necesidades de las empresas de la comarca?

Agilizar la burocracia y encontrar mano de obra. La falta de trabajadores es uno de los mayores problemas de las empresas. Necesitamos que las instituciones faciliten y agilicen los trámites.

Precisamente, ¿qué relación mantenéis con las instituciones, como el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón?

Con el Ayuntamiento tenemos un convenio que contempla varias reuniones. En ellas trasladamos los problemas que nos plantean nuestros socios. También nos reunimos con el Gobierno de Aragón y con la Diputación para abordar cuestiones como la burocracia. Solemos mantener entre dos y tres reuniones al año.

Desde APEC ayudáis a las empresas con esos trámites. ¿Cómo las acompañáis?

Es uno de nuestros servicios fundamentales, tanto para las empresas que empiezan como para las que ya están en marcha. Los trámites son complicados y contamos con Cristina Bret, la gerente de APEC, que está muy al día de estas cuestiones. También trabajamos con la Cámara de Comercio. Intentamos apoyar tanto a los nuevos negocios como a los existentes. Por ejemplo, una empresa que quiera empezar a vender en el extranjero puede encontrarse con muchas dificultades y ya hemos acompañado varios casos de este tipo, junto con la Cámara de Comercio.

¿Sigue habiendo oportunidades para emprender en Caspe y en el resto de la comarca?

Sí, aunque empezar una empresa desde cero es complicado en el momento actual. Lo principal es tener ganas, una idea clara y hacer un buen estudio de mercado en la zona. Desde APEC podemos ayudar a realizar ese estudio y acompañar a quienes quieren emprender.

¿En qué proyectos está trabajando APEC hasta final de año?

En las campañas de Navidad y en el apoyo al comercio durante unas fechas importantes para las compras. Preferimos mantener cierta sorpresa sobre las iniciativas porque nuestras campañas gustan mucho y cuentan con una participación muy alta.

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