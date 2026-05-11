Alcorisa se tiñe de oro: Carlota Gasión se corona por doble partida en el Campeonato de España CESA Sub-16

La alcorisana Carlota Gasión ganó el oro en 3.000 metros lisos y en el relevo 4x300 del Campeonato de España CESA Sub-16, disputado este pasado fin de semana en la ciudad gallega de O Pereiro de Aguiar. De esta manera, la atleta del Pre Elite Team suma su noveno podio a nivel nacional tras conseguir estas dos medallas de oro.

El fin de semana comenzó de la mejor de las maneras para el atletismo aragonés. El sábado, Gasión se impuso con claridad, después de una carrera de ritmo medio, en la final individual de 3.000 metros, con un último 400 en 1’02”.

Con el primer oro en el bolsillo, el domingo la alcorisana salió como última relevista del 4x300 con el equipo de Aragón, logrando una magnífica posta en 41”0 que supuso una marca de 2’48”07. Este tiempo sirvió para ganar la final B y, a la postre, la medalla de oro, al ser el mejor tiempo de las tres finales.

Siete oros aragoneses

Gasión fue una de las atletas más destacadas en el combinado aragonés, que viajó a tierras gallegas con 47 atletas participantes. Los atletas aragoneses mostraron un gran nivel con actuaciones que se tradujeron en buenos resultados, como el segundo puesto de Pablo Martínez en disco o la tercera plaza de Alejandro Liso en 3.000 metros. Además, Aragón logró subir al escalón más alto del podio hasta en siete ocasiones.

El equipo femenino de Aragón de relevo 4x300 que se colgó el oro / Cedida

Miguel Barros, en 300 metros; el equipo masculino de 4x100, formado por Gonzalo Chico, Leo Korukoppula, Pedro Viñau y Javier García; Nerea Báguena, en 300 metros; Diana Paula, en peso inclusivo; y el equipo femenino de 4x300, formado por Nerea Báguena, Laura Domingo, Alba Minguillón y Carlota Gasión, lograron el oro. De esta forma, Aragón terminó en séptima posición con 168 puntos.

La lluvia, el gran obstáculo para Noa Ceperuelo

Además, la cita también contó con la participación de otros deportistas del territorio. Por su parte, la participación individual de Noa Ceperuelo en pértiga acabó antes de lo esperado. Y no por los resultados, sino por un invitado inesperado: la lluvia. La prueba llegó a arrancar y algunas atletas realizaron los primeros saltos. De hecho, la propia alcañizana realizó varios con muy buenas sensaciones. «Me veía con posibilidades de mejorar marca, pero no pudo ser», ha reconocido.

Carlota y Noa tras el Campeonato de España CESA Sub-16 / Cedida

No obstante, la lluvia comenzó a hacer acto de presencia y, tras varios intentos de salto, jueces, pertiguistas y entrenadores decidieron conjuntamente cancelar la prueba y dar cero puntos a todas las atletas participantes. Un final agridulce para la atleta del Tragamillas, que en las próximas fechas tendrá el Campeonato de Aragón individual en Zaragoza para resarcirse y tratar de alcanzar el objetivo de la mínima B para el Campeonato de España. «Quedan semanas para entrenar e intentar lograrlo», ha señalado.

Estreno en jabalina

Otros casos como el de Berta Villarroya fueron especiales. La atleta del Tragamillas es corredora y, casi sin quererlo, se vio clasificada con la mejor marca para la prueba de jabalina. Villarroya nunca había practicado la modalidad y probó, con tan buena suerte que uno de los lanzamientos registró la mejor marca, lo que le dio acceso al Campeonato de España.

Además, no era la primera vez de Villarroya con la Federación de Aragón, pero sí su estreno en pista al aire libre. La nueva modalidad y el estreno en exterior terminaron con sensaciones encontradas para la atleta. La alcañizana terminó en 15ª posición con una marca de 21,18 metros.

Los 47 atletas que representaron a Aragón en el Campeonato de España CESA Sub-16 / Cedida

El fin de semana al completo del Pre Elite Team

El fin de semana para los atletas del Pre Elite Team comenzó el viernes con el Campeonato Provincial de Teruel. Alma Martínez logró el oro en 80 metros lisos Sub-14 con un tiempo de 12”04. También Noa Vela logró la plata en 100 metros lisos Sub-16 gracias a un registro de 14”81. Paralelamente, se disputó en Teruel un control de federados de 800 metros, donde Hamza El Amraouy y Raúl García batieron sus marcas personales.

El domingo, en el Campeonato de Aragón, la atleta máster Eva Morraja revalidó el título de 1.500 metros F40. En la categoría masculina, Hamza El Amraouy volvió a hacer marca personal con un tiempo de 4’11”18 y se quedó muy cerca de la mínima para el Campeonato de España Sub-18.