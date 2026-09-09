Actualizado 15:26

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

09 SEP 2026|

Actualizado 15:26

Alcorisa ultima los detalles para sus fiestas patronales: Del repique de campanas a una emotiva ronda baturra

El chupinazo, el desfile de comparsas y carrozas, los conciertos y los actos taurinos serán algunos de los grandes protagonistas de unas celebraciones para disfrutar en la calle

Imagen de archivo de la plaza de los Arcos a rebosar para dar inicio a las fiestas patronales./ A.Z.
Imagen de archivo de la plaza de los Arcos a rebosar para dar inicio a las fiestas patronales./ A.Z.

La COMARCA09 09 2026

Comentar

Alcorisa

ActualidadCultura y OcioFiestas patronales

Alcorisa ya se prepara para vivir sus fiestas patronales con una programación que volverá a llenar las calles del municipio con actos tradicionales, propuestas musicales y actividades para todas las edades. La comisión de fiestas y el Ayuntamiento han diseñado un calendario en el que destacan la participación de asociaciones y peñas locales, la recuperación de actos populares.

El arranque festivo tendrá como uno de sus momentos más esperados el chupinazo en la plaza de los Arcos, acompañado por la Charanga La Patalea, los Dulzaineros de Alcorisa y el tradicional canto del Himno de Alcorisa este viernes. Una cita que dará paso a varias jornadas en las que gigantes y cabezudos, música y actividades populares serán protagonistas.

Uno de los grandes atractivos del programa será el desfile de comparsas y carrozas que recorrerá la calle Marqués de Lema con la participación de asociaciones, peñas y colectivos alcorisanos. El color y la imaginación volverán a ser protagonistas en una cita que repartirá premios entre las mejores creaciones.

La música tendrá un peso destacado durante las fiestas, con conciertos y verbenas para todos los públicos. Entre las actuaciones previstas sobresalen el concierto de Los Porretas, las orquestas Strenos y Welcome Band, el tardeo con Vinilos Rayados, la actuación de Subrayado de Verde y diferentes sesiones de discomóvil que prolongarán el ambiente festivo hasta la madrugada.

La tradición también ocupará un lugar destacado con la presencia de los gigantes y cabezudos, los Dulzaineros de Alcorisa, la jota, la ronda baturra y los actos vinculados al traje regional y la subida al Calvario. Tampoco faltarán los actos más populares y participativos, como la gran comida popular, la cena de alforja, los concursos de parchís y guiñote, los juegos tradicionales, las actividades infantiles y los encuentros organizados por asociaciones del municipio.

La programación se completa con momentos especiales como el castillo de fuegos artificiales junto al río Guadalopillo y diferentes actos solidarios y de colaboración con colectivos locales.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Marta Alquézar, concejal de Festejos de Alcañiz:«Los tributos son mi apuesta personal y una demanda de las peñas»

ENTREVISTA. La concejal realiza balance de los cuatro años detrás de la organización de las patronales de Alcañiz. Muestra su agradecimiento a todos los que le han ayudado durante todo...

2

Marta Alquézar, concejal de Festejos de Alcañiz:«Los tributos son mi apuesta personal y una demanda de las peñas»

Esteban Piñero, gerente orquesta ‘La Misión’: «El espectáculo es único. Venimos a Alcañiz con cinco tráileres y un equipo de 40 profesionales»

ENTREVISTA. Es una de las orquestas más grandes de toda España y va a actuar el 9 en Alcañiz. Promete un show único gracias a un equipo de casi 40...

Comentar

Esteban Piñero, gerente orquesta ‘La Misión’: «El espectáculo es único. Venimos a Alcañiz con cinco tráileres y un equipo de 40 profesionales»

Sello del Bajo Aragón Histórico en el Trail Valle de Tena: Deportistas de tres clubes destacan en la 80K y los relevos

El Matarraña Team, Maestraña CMX y La Cordada estuvieron presentes en las diferentes pruebas de una de las grandes citas del trail pirenaico

Comentar

Sello del Bajo Aragón Histórico en el Trail Valle de Tena: Deportistas de tres clubes destacan en la 80K y los relevos

Luz verde al conducto que transportará el hidrógeno del proyecto Catalina de Andorra a Caspe

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental aprueba la construcción de una infraestructura que tendrá 39 kilómetros de extensión. Permitirá la conexión del proyecto a la red troncal de hidrógeno verde

4

Luz verde al conducto que transportará el hidrógeno del proyecto Catalina de Andorra a Caspe

Caspe celebra con cautela la cuarta planta de biometano anunciada en la localidad: «Todo es bueno en su justa medida»

El proyecto de ABEI Energy supondría una inversión de casi 20 millones de euros y la creación de 55 empleos entre directos e indirectos. La actividad ganadera y agrícola en...

3

Caspe celebra con cautela la cuarta planta de biometano anunciada en la localidad: «Todo es bueno en su justa medida»

Alumnos de Bordón, Tronchón y La Cuba se niegan a ir a clase en protesta por una ruta de bus de una hora y media

El PSOE Maestrazgo pide una solución alternativa y tacha el recorrido de ilegal al alargarse más de 60 minutos. DGA mantendrá una reunión este miércoles para encontrar una solución

1

Alumnos de Bordón, Tronchón y La Cuba se niegan a ir a clase en protesta por una ruta de bus de una hora y media
Periódico del Bajo Aragón Histórico