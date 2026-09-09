Alcorisa ultima los detalles para sus fiestas patronales: Del repique de campanas a una emotiva ronda baturra

Alcorisa ya se prepara para vivir sus fiestas patronales con una programación que volverá a llenar las calles del municipio con actos tradicionales, propuestas musicales y actividades para todas las edades. La comisión de fiestas y el Ayuntamiento han diseñado un calendario en el que destacan la participación de asociaciones y peñas locales, la recuperación de actos populares.

El arranque festivo tendrá como uno de sus momentos más esperados el chupinazo en la plaza de los Arcos, acompañado por la Charanga La Patalea, los Dulzaineros de Alcorisa y el tradicional canto del Himno de Alcorisa este viernes. Una cita que dará paso a varias jornadas en las que gigantes y cabezudos, música y actividades populares serán protagonistas.

Uno de los grandes atractivos del programa será el desfile de comparsas y carrozas que recorrerá la calle Marqués de Lema con la participación de asociaciones, peñas y colectivos alcorisanos. El color y la imaginación volverán a ser protagonistas en una cita que repartirá premios entre las mejores creaciones.

La música tendrá un peso destacado durante las fiestas, con conciertos y verbenas para todos los públicos. Entre las actuaciones previstas sobresalen el concierto de Los Porretas, las orquestas Strenos y Welcome Band, el tardeo con Vinilos Rayados, la actuación de Subrayado de Verde y diferentes sesiones de discomóvil que prolongarán el ambiente festivo hasta la madrugada.

La tradición también ocupará un lugar destacado con la presencia de los gigantes y cabezudos, los Dulzaineros de Alcorisa, la jota, la ronda baturra y los actos vinculados al traje regional y la subida al Calvario. Tampoco faltarán los actos más populares y participativos, como la gran comida popular, la cena de alforja, los concursos de parchís y guiñote, los juegos tradicionales, las actividades infantiles y los encuentros organizados por asociaciones del municipio.

La programación se completa con momentos especiales como el castillo de fuegos artificiales junto al río Guadalopillo y diferentes actos solidarios y de colaboración con colectivos locales.