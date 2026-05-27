El alcorisano Óscar Librado toma posesión de su cargo en la Diputación de Teruel

El concejal de Alcorisa, Óscar Librado, ha tomado este miércoles posesión como diputado provincial del grupo socialista en la Diputación de Teruel. Se completan así los 25 diputados de la institución tras los cambios obligados por la salida de diputados socialistas para tomar posesión como diputados en las Cortes de Aragón.

En el caso del grupo socialista, la salida para ser diputados autonómicos de los alcaldes de Andorra y Mas de las Matas, Rafa Guía y María Ariño, respectivamente; dejaba dos butacas vacías. Una de ellas fue ocupada por la primer edil de Albalate del Arzobispo, Celia Trullén, pero la otra quedó vacante en dicha toma de posesión. Debería haber ocupado el cargo, de acuerdo a la lista de reservas, el alcalde de Torrevelilla, Carlos Martín, que rechazó el acta por motivos profesionales.

Moción a favor de los consultorios rurales

Durante el resto del pleno de este mes, desde Teruel Existe se han presentado dos mociones. La primera, destinada a que el Gobierno autonómico asuma los costes de la dotación de los consultorios ha sido aprobada con el respaldo de PSOE y PAR. El PP se ha abstenido, pese a tratarse de la misma propuesta que Teruel Existe ya presentó en Cortes en la legislatura anterior y que todos votaron a favor, pero no se ha implementado, como ha indicado el diputado Antonio Abad, que ha defendido esta propuesta.

“Es un agravio comparativo que los pueblos más pequeños tengan que hacer frente a la dotación de los consultorios médicos, mientras que la de los centros de salud de pueblos más grandes la asume el Gobierno de Aragón”, ha añadido Abad. “Que la ley de Haciendas Locales merece un cambio es indudable, pero vista la poca predisposición que hay con ella, empecemos por dar pequeños pasos que, para los municipios de Teruel, pueden ser mucho”, ha concluido.

Por su parte, desde Teruel Existe, también se ha presentado una iniciativa relativa a garantizar la financiación integral del funcionamiento de los centros de educación infantil y primaria en municipios de menos de 5.000 habitantes. Ha sido rechazada con 13 votos en contra (PP y PAR) y los votos a favor de

Teruel Existe y PSOE.

La portavoz del grupo, Beatriz Redón, ha denunciado que “esta situación genera desigualdades entre ayuntamientos, porque el presupuesto de nuestros pequeños pueblos de Teruel es muy escaso y los servicios que se pueden prestar en los colegios cambian, algunos tienen conserje y otros no, donde hace falta el conserje por ejemplo. O en algunos coles se pasa frío y en otros no… ". "Esto no puede estar vinculado a los pobres presupuestos municipales, al menos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que es la manera de empezar, como una medida de discriminación positiva frente al reto demográfico”, ha dicho.

Unanimidad en cuanto al Nudo Mudéjar

El pleno ha aprobado una declaración institucional relativa al Nudo Mudéjar y la reducción de proyectos de energías renovables asociados al mismo, a partir de la presentación de una propuesta del PSOE. Se trata del mismo texto que se aprobó por unanimidad en las Cortes de Aragón. Según apuntan los socialistas, el objetivo era «unir posturas frente a la continua búsqueda de la confrontación que persigue el PP» y procurar la unidad de acción “por encima de los planteamientos exclusivamente partidistas”.

Tambien se ha debatido la propuesta presentada por el PSOE relativa al apoyo a la convivencia, igualdad y el respeto y frente a los discursos de odio basados en el concepto "prioridad nacional", que ha sido rechazada con los votos en contra de PP y PAR, y los votos a favor del PSOE y de Teruel Existe.

La portavoz del PSOE en la DPT, Sonia Palacio, ha asegurado que las propuestas socialistas, que se van a trasladar también a ayuntamientos y comarcas, apoyan “la convivencia, la igualdad y el respeto frente al racismo que esconde el llamado principio de prioridad nacional”. Además, ha pedido a PP y Vox “que aclaren exactamente” de qué están hablando y cómo se va a aplicar tras “definiciones diferentes y desencuentros en distintas instituciones”.

Cinco millones del FITE para carreteras

La Diputación de Teruel también ha dado luz verde a la incorporación a su presupuesto de 5,5 millones de euros, procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2024, para mejorar carreteras turolenses, todas ellas en la zona sur de la provincia.

Con esta partida se financiarán cuatro carreteras: la TE-V-6014, que conecta la N-234 con Valacloche pasando por Villaspesa y Cubla y cuenta con un presupuesto de medio millón de euros; la TE-V-4301, que une Caminreal con Torralba de los Sisones con un presupuesto de 1,5 millones de euros; la carretera TE-V-6006, desde la Variante Norte hasta Camarena de la Sierra, con una inversión de 3 millones de euros y el refuerzo de la comunicación intermunicipal en la Sierra de Albarracín mediante trabajos de bacheo en 50 kilómetros de carreteras provinciales. Estas labores serán ejecutadas por el equipo de Vías y Obras de la institución provincial y contarán con una inversión de medio millón de euros.