Alejandro Fernández: «El marketing no vale cuando se habla de empleo y repoblación»

Ha venido a Alcañiz para inaugurar la sede local del Partido Popular ¿Cómo recibe la invitación?

En el coloquio de inauguración se aborda el futuro de Alcañiz, Aragón y España. Empecemos por lo nacional, ¿cómo valora la reforma iniciada por el Gobierno en relación al delito de sedición?

Es una nueva y gran mentira masiva de Pedro Sánchez. Mintió al principio cuando dijo que no indultaría, y que jamás rebajaría el Código Penal. Ha hecho lo contrario. El Gobierno se respalda en que esto sirve para modernizar y adaptar la figura de la sedición a la legislación europea. Es mentira. No hay más que oír a los políticos separatistas jactarse de que le han impuesto a Sánchez, la supresión del delito de sedición. Unos sediciosos le imponen al Gobierno la supresión de su delito. Eso sí que es histórico y no tiene precedentes en la historia de Europa.