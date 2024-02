Alejandro Nolasco: «Hay que gravar las renovables. El Clúster de la Energía quiere ganar el máximo dinero, pero legislamos para todos»

Ha visitado este martes al juzgado de Alcañiz. ¿Qué ha venido a anunciar?

Ya sabe que nuestro compromiso con la justicia es total. En los cuatro años anteriores la Consejera de Justicia, Mayte Pérez, no apareció por los juzgados ni por los partidos judiciales. Nosotros entendemos que es importantísimo todo lo que tiene que ver con la justicia. La actual directora general, Esmeralda Pastor, vino los meses pasados a conocer todos los partidos judiciales, uno por uno. Entendemos que tiene que haber una comunicación fluida con los magistrados, los letrados… Teníamos que ir primero a todos aquellos con especiales dificultades en los que se encuentra Alcañiz, que tiene unos excepcionales profesionales, pero en el que existe una gran saturación de trabajo. El anuncio ha sido la intención absoluta -que todavía no se puede anunciar como una realidad- de la creación de un tercer juzgado mixto de Alcañiz. Tiene una litigiosidad tremenda. Son más de 60 municipios y creo que esto va a ayudar. También, hace un mes, hemos puesto a disposición a los profesionales de este sector 280 portátiles para que puedan trabajar desde casa y así agilizar la justicia. Si descolapsamos el juzgado todo será más ágil.

¿Puede darnos una fecha para que ese tercer juzgado sea una realidad?

Es difícil. Como le digo, por ahora está nuestra intención. Estamos estudiando este asunto muy a fondo. Lo vamos a poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y esperamos comenzar los trámites pronto si encontramos una hoja de ruta. Solucionaría un problema importante.

Es una de tantas limitaciones en el mundo rural bajoaragonés. Pero hay muchas más…

Por supuesto, hay varias y ya lo dije en campaña. Y ojo, estamos cumpliendo con lo que dijimos. Por ejemplo: hemos derogado la sectaria ley de memoria democrática en Aragón. Dijimos que íbamos a quitar el reconocimiento del catalán como lengua cooficial en Aragón para que haya esas modalidades diversas del aragonés oriental en lo que los independentistas llaman la franja y también lo vamos a hacer. Por otro lado, ya dije en Alcañiz que era increíble que hubiese tan malas comunicaciones. La localidad está en un entorno estratégico privilegiado y es un lugar perfecto para las plataformas logísticas. ¿Cómo es posible que no haya autovía o unas carreteras mejores? Es una demanda de los turolenses desde hace mucho tiempo y hay que ponerle remedio.

¿De quién depende?

De Fomento. Alcañiz y su partido judicial concentra mucha población, pero tiene el problema de que es muy dispersa. La primera medida que nosotros hemos llevado a cabo es crear este área de Despoblación que no existía. El señor Lambán, en el debate que tuvimos todos los candidatos antes del 28-M, afirmó que no existía un problema de despoblación en Aragón. Es increíble. No había ni un solo euro destinado a atajar realmente la despoblación. Había una cátedra y la jefatura de estrategias territoriales, pero no había esa consejería que ha pasado de cero euros a 23 millones.

¿Qué medidas concretas plantea para el territorio en términos de despoblación?

Dentro de este área está el fondo de cohesión. En la anterior legislatura tenía 3 líneas y un fondo de 3 millones de euros. Ahora tiene más de 20 líneas y casi 18 millones. Podemos hablar de seguridad en los pueblos. Nos parece importantísimo y con Vox eso se garantiza tener un Aragón seguro. Y ya no solo en Alcañiz, sino en otros municipios en los que hay robos de material agrícola. Es un sector que nos da de comer a todos. En segundo lugar vamos a crear un departamento específico para ayudar a los ayuntamientos a captar fondos complejos que vengan de Bruselas u otros sitios. Perdemos miles de millones de euros porque la burocracia es inmensa y los trabajadores están desbordados. Hay que ayudarles. Otra medida pasa por los multiservicios. Hay pueblos que no tienen ni bar y este es el corazón y el punto de reunión en muchos municipios. Vamos a invertir 800.000 euros y la consejería de Empleo, Economía e Industria pone otros 300.000 euros que son ampliables.

¿Hay más medidas? ¿Carreteras, vivienda…?

Sí, nosotros vamos a hacer el plan más ambicioso que se ha hecho jamás en Aragón. Vamos a adecentar las carreteras como no se había hecho antes. También le damos importancia a la vivienda. Tanto de titularidad municipal como privada. No se quedará gente en el territorio si no hay vivienda donde vivir. Hay un programa específico para rehabilitar vivienda municipal que ya está funcionando. También queremos que sean a un precio asequible. A ello le sumamos un erasmus rural, es decir, una escuela de oficios perdidos como el de herrero, esquilador o mecánico agrícola. Y hay muchas más medidas.

Habla de carreteras y tengo que preguntarle por el mapa concesional de transporte por carreteras en Aragón. Se están viendo grandes recortes. ¿Se va a conseguir financiación para paliarlos?

En ello estamos. Lo estamos intentando. Tratamos de suplir desde la Comunidad Autónoma lo que no se hace desde el Gobierno central. Estamos trabajando en ello. Estamos un poco hartos.

Viene hablando de despoblación en la cual es clave la llegada de nuevos pobladores que en muchos casos son inmigrantes. ¿Qué políticas a este respecto va a desarrollar el Gobierno de Aragón?

Desde Vox siempre hemos dicho que la inmigración legal es un activo. Todo aquel que quiera venir a trabajar a Aragón o España debe hacerlo de una manera legal, ordenada y honesta y, si puede ser, integrándose. No tenemos problema, faltaría más. El problema mayúsculo es la inmigración ilegal y descontrolada. El otro día convocamos la comisión de seguimiento del pacto con el Partido Popular y ahí ya dije que Aragón no va a promover ni alentar la llegada de ningún inmigrante ilegal más. Todavía más si son MENAS, -menores extranjeros no acompañados-. Pongo un ejemplo reciente: el de la calle Predicadores de Zaragoza. Llegaron 70 ilegales y había 3 menores de edad. Las mafias que se dedican al tráfico de personas los tienen aleccionados. Tenemos que acabar con el efecto llamada en origen y no puede ser que tengamos a una persona aquí que no sepamos ni quien es ni sus antecedentes o lo que ha hecho en su país de origen. Ese efecto llamada también pone su vida en peligro al cruzar el estrecho en patera y muchos incluso mueren en esa aventura. Además, están extorsionados por las mafias de origen e incluso matan a sus familias. Estamos en contra del tráfico de seres humanos y de ese efecto llamada y vamos a hacer fuerza para que no se de inmigración ilegal.

Otro tema de actualidad. La implantación de la comisión de investigación de las energías renovables. ¿Cuál es el modelo a seguir finalmente?

Espero que sea valiente y que se haga a puerta abierta. Que haya luz y taquígrafos. Si las hubo tienen que destaparse las irregularidades. Las renovables en Aragón, y mucha gente lo pone en duda, se hicieron de una manera desordenada o, si se quiere, no había una legislación suficiente. Nos parecen bien las renovables pero no de manera descontrolada. Estamos a favor de regular la protección del paisaje y el despliegue de las renovables tal y como recoge el pacto de gobierno. Gran parte de lo que ya está hecho, lamentablemente y por culpa del gobierno de Lambán y el cuatripartito social-comunista, no vamos a poder quitarlo porque las leyes no tienen carácter retroactivo. Ya son derechos adquiridos y, a no ser que haya una irregularidad, tendría que entrar la responsabilidad patrimonial de la administración para hacer cambios. Podría ser costosísimo para la administración. A partir de ahora hay que poner un punto y a parte. Se van a ordenar y estamos teniendo en cuenta muchos factores: fragilidad en el paisaje, calidad, terreno productivo… Vamos a regular las renovables de una maldita vez y a proteger el paisaje.

Uno de los pasos que se ha dado para ello es la propuesta de un nuevo impuesto a las renovables. El Clúster de la Energía de Aragón, que ya ha mostrado su disconformidad con el proyecto de ley, pide la exención completa a las fotovoltaicas. Este viernes Azcón rebajaba la presión y el impuesto se ha reducido en un 26% con respecto a como salió de Hacienda. ¿Coincide con la postura de su socio de gobierno?

Lo que creo es que hay que gravar estas actividades. El cuánto y el cómo es un tema de mero calibre. Me parece positivo que se haya creado este impuesto. El Clúster de la Energía, y lo digo con todo el cariño porque los conozco, son el lobby de las energéticas. Evidentemente, una empresa quiere ganar el máximo dinero posible al mínimo coste. Nosotros legislamos para todos y no podemos admitir eso y vamos a regular y poner el impuesto. Las cantidades son negociables.

Con ese impuesto se esperaba recaudar, al menos, 30 millones de euros. El 15% van al área de Despoblación, es decir, en torno a 4,5 millones. ¿Se va a mantener esa cantidad?

Se va a mantener ese 15% que irá a Despoblación. La cantidad puede variar de 30 millones a 25 o 35, pero estamos en el momento de la negociación y calibrando la cuantía. Pero ya es una buena noticia que sea un impuesto, que, además, es potente.

Gran parte de ese dinero se prevé invertir en vivienda. ¿Va a afectar si la cantidad disminuye?

Una gran cantidad de pueblos nos piden vivienda. Un alcalde de la Comunidad de Teruel me lo decía hace poco. No hay oferta y la gente no se puede quedar. Todo el dinero que recaudemos irá para Despoblación y una de las líneas dentro del área es la de vivienda. Del dinero que recaudemos y vaya a Despoblación, gran parte irá a vivienda. El presupuesto de este área va a tener más peso gracias a lo que llegue de este impuesto.

Los presupuestos de Aragón para 2024 destinan 22 millones para la lucha contra despoblación y 19 millones para el Fondo de Cohesión territorial. ¿Va a llegar de forma directa al territorio?

Sí, y de una forma muy sencilla. Tenemos el índice sintético que de lo que habla es de los criterios para en una concurrencia competitiva adjudicar ayudas a un pueblo u otro. Es decir, nosotros, a través de las diputaciones y otras entidades como las Cámaras de Comercio o incluso SARGA, vamos a sacar a concurso todas estas bases y todo este Fondo de Cohesión y los ayuntamientos lo van a solicitar. Siguiendo esos criterios, que tienen en cuenta la distancia con la cabecera comarcal o los que más población pierden, son candidatos a esos fondos.

Hablando de ayudas directas, su partido también gestiona la consejería de Agricultura con Ángel Samper. ¿Habrá ayudas directas de este gobierno para el sector primario?

Las habrá. De hecho ya ha habido ocho millones en créditos blandos y habrá ayudas directas. Es un compromiso del consejero Ángel Samper y confío plenamente en él. Va a ser un antes y un después con respecto a como se ha tratado a la ganadería y la agricultura. Nos da de comer a todos.

Hay que entenderse. También entre el sector agrícola y el energético, que están muy vinculados.