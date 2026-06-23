La alerta roja por incendios obliga a suspender las hogueras de San Juan en el Bajo Aragón Histórico

Las altas temperaturas continúan siendo las principales protagonistas de la jornada de este martes en la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que ha obligado a mantener activa la alerta roja por riesgo de incendios en prácticamente todo el territorio. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha recordado la vigencia de la prohibición expresa de encender fuego en cualquier tipo de espacio abierto, una medida de seguridad que incluye de forma estricta el uso de material pirotécnico.

Como consecuencia de estas restricciones y la situación de alerta generalizada, las tradicionales hogueras de San Juan no podrán celebrarse este año, quedando suspendidas de manera temporal todas las autorizaciones que se habían concedido previamente para el uso del fuego con fines culturales.

Nivel de Alerta por Peligro de Incendios Forestales en Aragón para este martes./ DGA

Además, la normativa prohíbe arrojar o abandonar cualquier objeto en combustión, así como la realización de quemas agrícolas de cualquier tipo. En el ámbito de las actividades profesionales y recreativas en el medio natural, queda restringido el uso de maquinaria y equipos de trabajo en montes y áreas rurales que puedan generar focos de fuego.

Municipios como Andorra, Cretas, Monroyo y Arens de Lledó son solo algunos de los ejemplos de localidades que ya han confirmado oficialmente que no llevarán a cabo su tradicional hoguera de San Juan ante la peligrosidad que reflejan las previsiones meteorológicas y el alto riesgo de incendios.

Desde DGA han advertido de que, en caso de incendio, el viento podría ser el principal factor de propagación, así como la gran cantidad de combustible muerto en todo el territorio. Ante esta situación de máxima alerta, se pide precaución a la población.