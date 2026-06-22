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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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22 JUN 2026|

Actualizado 20:34

El pico de la ola de calor toca techo con temperaturas de hasta 43 grados y mantiene a Aragón en alerta roja por incendios

La situación provocada por la llegada de una masa de aire sahariano se prolongará hasta el próximo miércoles, este jueves se esperan máximas de 42ºC

Un termómetro en Alcañiz esta tarde./ G.R.
Un termómetro en Alcañiz esta tarde./ G.R.

Gema Romero22 06 2026

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Medio AmbienteSociedad

Este lunes se ha vivido una jornada especialmente tórrida en toda el Bajo Aragón Histórico con temperaturas de hasta 43ºC y alerta naranja por calor. Esta situación provocada por la llegada de una masa de aire sahariano muy cálida y seca hará que la alerta naranja por calor se extienda hasta el miércoles.

Este martes se prevé que la máxima se registre en Caspe con 42ºC, por detrás se sitúan Alcañiz, Híjar y Albalate con 41ºC. En otros municipios del territorio como Calanda y Torrecilla de Alcañiz se registrarán máximas de 40ºC, mientras que en Foz Calanda y Mas de las matas llegarán a los 39ºC. Esta situación no mejora con la llegada de la noche, porque se prevén mínimas de 22ºC. El descenso de las temperaturas será notable el sábado con máximas de 37ºC y desde el jueves la alerta naranja por calor desaparecerá en el territorio.

Alerta roja por incendios

Desde el pasado jueves el Bajo Aragón Histórico también se encuentra en alerta roja por riesgo de incendios y desde este lunes casi toda la Comunidad de Aragón, excepto algunas zonas del Pirineo oriental y de la comarca Comunidad de Calatayud que se mantienen en nivel naranja.

Los matorrales podrían ser el origen principal de los fuegos propagándose de manera rápida por todo el territorio debido a las rachas de viento de más de 40 km/h en el territorio. Esta situación de alerta se prevé que se extienda hasta el próximo miércoles.

Riesgo por incendios en Aragón./ DGA

Ante esta situación desde DGA advierten de la prohibición de determinadas actividades que podrían ser el detonante de un incendio. Las principales son: encender fuego en espacios abiertos, en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello).

También quedan suspendidas las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, y en los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones están evitar la exposición al sol en las horas de más calor, reducir la actividad física intensa y, si es posible, aplazar trabajos o ejercicio en el exterior. 

Desde el Gobierno de Aragón también aconsejan beber agua con frecuencia, incluso sin sed, mantener una alimentación ligera y evitar el alcohol, así como permanecer en espacios frescos, bajar persianas durante el día y ventilar por la noche. En el exterior es recomendable usar ropa ligera y clara, proteger la cabeza y aplicar protección solar adecuada.

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