Alertan de falta de agentes forestales ante un verano con «riesgo total» de incendios

Preocupación entre los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) a las puertas de un verano de «riesgo total» en cuanto a incendios y para el que, denuncian, faltará personal. La jubilación de una gran parte del colectivo deja descubiertas las plantillas, lo que dificultará el trabajo para una campaña de antiincendios que vuelve a adelantarse por altas temperaturas. Este año, además, se teme especialmente lo que pueda ocurrir durante la semana del eclipse del 12 de agosto, cuando se espera la llegada de hasta 4 millones de personas a Aragón.

El Gobierno de Aragón presentó esta semana el dispositivo INFOAR para la prevención y extinción de incendios, en el cual este año trabajarán 627 profesionales de forma diaria (cifra que podría incrementarse en función de la evolución del riesgo y la aparición de emergencias). No obstante, los agentes denuncian que de por sí ya hay una «grave» falta de efectivos.

Solo en el Bajo Aragón-Matarraña son cinco los agentes forestales que este verano se jubilan, dejando una plantilla «muy ajustada», con 7 de los 13 APN que debería haber para una amplia extensión de territorio. Todo ello, además, con guardias de 24 horas de hasta 17 días. «Solo yo me encargo de 55.000 hectáreas, es imposible llegar. Por ahora hemos tenido la suerte de no vivir desastres como el de León, pero ocurrirá», lamenta José Matute, presidente de la Asociación de APN en Aragón.

El 12 de junio Aragón pondrá en marcha su fase de máxima activación del dispositivo de prevención y extinción de incendios, y que se mantendrá hasta el 13 de septiembre. Aún así, esta semana la comunidad ya ha registrado máximas que superaban los 36º y que han despertado las alarmas.

El Bajo Aragón Histórico ya ha vivido tres incendios por quemas agrícolas descontroladas, y el riesgo no solo se mantiene, sino que se prevé incrementar durante los próximos meses. La vegetación del monte ha crecido por las últimas lluvias, y con las olas de calor es más fácil que puedan arder. «Si no llueve estas próximas semanas, va a ser terrible. Hablamos de riesgo total», sentencia Matute.

Ante este panorama, este año el dispositivo INFOAR incluirá un nuevo vehículo autobomba (llegando hasta los 41), así como una nueva unidad de drones integrada por 16 profesionales y 2 aeronaves no tripuladas para mejorar las labores de vigilancia y apoyo a la extinción. Pero pese a los medios, «el personal sigue sin ser suficiente».

60-70 agentes se jubilarán

Se trata de una situación sobre la que los agentes forestales llevan meses advirtiendo a la administración, aunque sin éxito. Calculan que esta campaña se jubilarán entre 60-70 agentes, y las plazas que se quedan vacantes no serán ocupadas de forma inmediata. Los nuevos funcionarios de carrera, 35 para toda Aragón, deben pasar primero por un periodo de prácticas, durante el cual no pueden acudir a incendios. «Llevamos tiempo pidiendo que se les habilitara para que pudieran recibir esa formación con tiempo, antes del verano. Pero finalmente no será hasta junio cuando empiecen, coincidiendo justamente con el peor momento», concretan desde el colectivo.

Los motivos por los que no hay gente interesada en sumarse al cuerpo, defienden los agentes, se basan en el «poco reconocimiento del oficio». Denuncian salarios bajos para una profesión en la que se juegan la vida, así como no estar reconocidos por la ley con una regulación específica pese a ser indispensables para la extinción de incendios y otras tantas tareas ligadas al medio natural. «Hasta que no vivamos un desastre, no habrá cambios. Y cuando ocurre, siempre mueren los que se dejan la piel en el terreno, como ocurrió con nuestros compañeros de Alcorisa», lamenta Matute.

Creen que todavía hace falta mucha más concienciación por parte de la sociedad. Más de la mitad de los incendios son causados por negligencias humanas (47,6%), muchas de ellas vinculadas a quemas agrícolas, según los datos aportados por DGA. «Sé lo que es ver un pueblo entero quemado. La gente no es consciente de las consecuencias de esos casos: no se puede beber agua del grifo, no hay pesca, agricultura, ganadería…Nos dejamos la vida para evitar llegar a una situación así», defiende Matute.