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03 OCT 2026|

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Andorra presenta su cartel de Lakuerter Íbera, que este año cambiará de ubicación

El Consejo de Clanes y el Ayuntamiento presentan el cartel de la XVIII edición de la Fiesta de Interés Turístico de Aragón, obra de Lucía García Franco

Presentación del cartel de Lakuerter Íbera 2026 este sábado en Andorra / C.O.
Presentación del cartel de Lakuerter Íbera 2026 este sábado en Andorra / C.O.

Camila Ortiz Tomaselli03 10 2026

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Andorra

ActualidadCultura y Ocio

Andorra ya ha arrancado la cuenta atrás para Lakuerter Íbera, su recreación histórica por excelencia. El evento volverá a llenar de ambiente la localidad el próximo fin de semana del 6, 7 y 8 de noviembre; y además, cambiará la ubicación de su escenario principal, entre otras novedades.

Para calentar motores, la junta directiva del Consejo de Clanes y el Ayuntamiento de Andorra han presentado este sábado el cartel de su XVIII edición , diseñado por Lucía García Franco. La estampa reúne a todos los clanes, así como los romanos, con el objetivo de recopilar la evolución de esta Fiesta de Interés Turístico de Aragón. "Me he criado con Lakuerter, y formo parte del Clan del Toro. De ahí pensé en el signo Tauro, del horóscopo, y por ello decidí reunir a todos los clanes en un círculo, con los Romanos en el centro", ha destacado la joven artista.

La organización lleva meses trabajando para la puesta en marcha de Lakuerter y este era el primer gran acto de presentación. De hecho, para esta edición se ha empezado con la organización "antes que cualquier otro año" precisamente por la nueva ubicación a estrenar. El emplazamiento en el que hasta ahora se celebraba Lakuerter es el lugar donde se construirá el nuevo pabellón de fiestas de Andorra, y por ello se ha tenido que buscar un plan b.

"Después de varias reuniones decidimos que el espacio al lado del pabellón frontón era el que reunía las mejores condiciones para la instalación de los clanes, porque se necesitan muchos metros cuadrados, agua, luz...", ha explicado Isabel Zamora, concejal de Cultura del Ayuntamiento. En ese sentido, el trabajo de la brigada va a ser "mucho más importante, porque se tendrá que hacer todo de nuevo", ha añadido la concejal.

Desde el Consejo de Clanes también se trabajará para que el cambio de ubicación siga potencia esta recreación histórica. "Se van a hacer dos conciertos para llamar a gente de fuera y que se puedan quedar. También vamos a colocar los corralillos para que se vea más acogedor. Queremos invitar a todo el mundo a que entren el interior de las carpas porque están muy bien decoradas", ha defendido Sergio Giner, presidente de Lakuerter.

Cabe señalar que Lakuerter Íbera es una festividad que congrega a más de 2.000 vecinos y 12 clanes íberos, además del grupo de Romanos, con participantes de todas las edades y múltiples actividades, talleres y actos recreativos a lo largo de todo el fin de semana.

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