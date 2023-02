La Policía Nacional advierte sobre el incremento exponencial de estafas a través de Bizum

La Policía Nacional, a través de la Comisaría Provincial de Teruel, advierte a la ciudadanía sobre el incremento exponencial de las estafas y hechos delictivos a través de la plataforma de pago Bizum. En las últimas semanas, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la citada Comisaría ha registrado un incremento en las denuncias de los ciudadanos en las que de una forma u otra se han llevado a cabo a través de esta plataforma. Subrayan que una de las denuncias que «más llama la atención», se produce cuando la víctima, que a priori debería recibir el pago por la venta de algún artículo de segunda mano, es quien termina haciendo la transacción en favor del victimario.

El delincuente propone a su víctima realizar el pago del artículo en venta a través de Bizum. Previamente ambos han acordado un precio y el autor de la estafa, en lugar de abonar la cantidad estipulada, manda a su víctima una solicitud de pago por el mismo importe. En ese momento, la persona estafada recibe la solicitud de pago, si bien, al no leer detenidamente el mensaje del banco, acepta la transacción pensando que está recibiendo el dinero cuando realmente está abonado él la cantidad. En otro tipo de denuncia por estafa a través de Bizum, la víctima es la persona que desea adquirir un artículo de segunda mano. En esta ocasión, el malhechor reconduce la venta al pago por bizum en lugar de utilizar la plataforma de pago del propio portal de compra-venta. La persona estafada realiza el pago de lo que cree que está comprando, si bien nunca recibe el pedido.

Desde Policía Nacional se recomienda no ceder ante las propuestas de vendedores de realizar pagos en plataformas alternativas a las de la propia página y en el caso de acceder, tomar las medidas oportunas y realizar las comprobaciones necesarias para no lamentar estafas. Por último, y con menor incidencia se han dado casos en los que la persona que denuncia manifiesta que por error ha enviado un Bizum a un número de teléfono equivocado y al percatarse de ello y solicitar el reintegro, la otra parte se ha negado. En este caso, se recuerda que la no devolución del importe puede suponer un ilícito penal por apropiación indebida, que en función de la cuantía de la que se haya apropiado, puede suponer una pena de multa de tres a seis meses.

Igualmente, en las últimas semanas la Policía Nacional ha recordado otro tipo de modus operandi, en la que el cliente recibe un SMS supuestamente enviado por su entidad bancaria, comunicándole que se están produciendo movimientos extraños en su cuenta bancaria o que han intentado acceder a su cuenta. Cabe recordar que durante las últimas semanas miles de terminales móviles del Bajo Aragón Histórico están siendo objetivo de este tipo de potencial estafa también denominado «smishing». En algunos casos, en dicho correo les remiten un enlace que supuestamente redirige a la página web del banco, para proceder a modificar las claves de acceso. Minutos más tarde recibe una llamada telefónica, haciéndose pasar por su entidad bancaria en la que le piden las claves de acceso a su banca «on line», para proceder a cancelar sus tarjetas bancarias. La víctima les facilita cuanta información le solicitan.

Mensaje con la estafa bancaria que está llegando a los vecinos./ L.C.

Posteriormente, el cliente accede a la página web del banco desde su navegador, apareciéndole un cuadro emergente en el que le vuelven a pedir las claves de acceso a la banca «on line». De forma simultánea reciben un SMS con claves que debe introducir, tratándose en realidad de la clave de confirmación de una operación fraudulenta. Así mediante la obtención de estos datos sensibles, se hacen con el control de sus cuentas bancarias y se apoderan de importantes cantidades de dinero, realizando frecuentemente transferencias bancarias.

Medidas para evitar estafas

La Policía Nacional recomienda tomar las siguientes medidas para evitar este tipo de estafas: