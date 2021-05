Aliaga defiende «la pulcritud» en la tramitación de las renovables y rechaza una moratoria

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha defendido este jueves en sesión plenaria de las Cortes de Aragón que los proyectos eólicos contarán con «todas las garantías medioambientales» y ha recalcado «el compromiso claro» del Ejecutivo con las energías renovables para ser «líder» en el sector de energía. «Todos nos tenemos que mojar. El acuerdo de investidura dice que hay que continuar apoyando firmemente los sectores estratégicos de Aragón como son las energías renovables», ha matizado. El consejero ha descartado una moratoria en el desarrollo de los proyectos- tal como ha defendido su socio de gobierno, Podemos.

En cuanto a los proyectos planteados para el Maestrazgo Aliagaha tachado la división entre la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Medio Natural como una «controversia» sin mayor recorrido. «El órgano sustantivo para dar la aprobación es el Ministerio y el órgano sustantivo en Aragón es el INAGA», ha sentenciado, asegurando que el cumplimiento de la normativa ambiental y el respeto a la biodiversidad son prioridad de este órgano. Ha señalado los proyectos para el territorio como una «oportunidad» ante el cierre del carbón.

Aliaga ha recordado que se han admitido a trámite en Aragón 11.000 megavatios de 470 parques, de los cuales 113 corresponden a Teruel. «Todo lo que se está tramitando en Teruel no va a caber. Saldrán los proyectos que estén medioambientalmente protegidos, que cuenten con el apoyo del territorio, que tengan evacuación, que tengan recurso. y que la distancia al punto de evacuación no haga no rentable el parque», ha edetallado.

Fue el diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez el que pidió la comparecencia de Aliaga. Este defendió la instalación de los parques y pidió que se agilicen los proyectos. También le echó en cara al consejero los episodios de «división» que saltaron a la opinión pública con respecto al Clúster Maestrazgo. «El señor Olona dice que no hay ningún aspecto crítico, pero el director general de Medio Natural se posiciona en contra. No puede ser que demos esa visión desde la política y desde el Gobierno», dijo Domínguez.

El diputado autonómico de Ciudadanos considera que la instalación de los proyectos constituyen una»oportunidad histórica» que «no se puede perder». Respecto al planteamiento de una moratoria y un nuevo plan energético Domínguez ha defendido que «hace falta cumplir la legislación vigente y agilizar los proyectos ya que el INAGA es competente». «Podemos tener pueblos bonitos sin recursos y deshabitados. A mi no me gustaría que los pueblos de Aragón tuvieran un bonito cadáver, me gustaría que sobrevivieran. Hay 250 pueblos que pueden ver incrementada su situación económica», ha dicho Domínguez.

Todos los partidos han apoyado la energía verde, pero tanto Juan Carlos Gracia (PP) como Marta Prades (Podemos) y Joaquín Palacín (CHA) han exigido que el desarrollo de proyectos responda a un marco de ordenación territorial, mientras Marta Fernández (Vox) ha exigido una «coordinación» con el Estado. Leticia Soria (PSOE) y Jesús Guerrero (PAR) han reforzado el mensaje de liderazgo y de oportunidad que suponen estos proyectos y Álvaro Sanz (IU) ha reclamado un debate sereno porque hay «una clara burbuja» .