Alicia Pérez regresa a la competición tras la maternidad con victoria en la media maratón de Zaragoza

La corredora albalatina Alicia Pérez -Cárnicas Serrano- fue gran protagonista este domingo al imponerse como vencedora de la media maratón de Zaragoza semanas después de estrenar maternidad. Además, el alcañizano Mikel García Escocia -del Running Zaragoza- fue segundo del total de la carrera y subió al podium masculino.

La atleta de Albalate fue la más rápida de las mujeres que tomaron las calles de Zaragoza enfrentándose a la distancia de los 21,097 kilómetros. Pérez no llegaba en un estado de forma óptimo ya que fue madre hace un año pero ya se está recuperando. Venía a disfrutar pero logró triunfar. «Siempre se puede mejorar pero no está mal. Tras la maternidad me estoy incorporando a la competición poco a poco. Todo lo que conlleva supone mucho tiempo. Eso sí, tengo en mente preparar una maratón a conciencia para finales de año», explicó la brillante corredora.

La de Albalate logró un tiempo de 1:19 que le sirvieron para reeditar victoria en una carrera que ya había hecho suya en otras ocasiones. Por su parte, en la prueba masculina cabe destacar la segunda posición de Mikel García Escocia, de Alcañiz, con 1h y 9 minutos. Sube al podio y refrenda su estado de forma tras ser octavo español en el Campeonato de España de maratón en Sevilla hace un mes. «Corrí en solitario pero a ritmo constante. Me puse a ritmo de maratón, un poco más, pero sin forzar demasiado y terminé bastante cómodo», aseveró García Escocia.

NOTICIA RELACIONADA

Destacar también otros resultados como el undécimo lugar del caspolino Javi Bielsa o el décimo séptimo senior de Víctor Lucea, también de Albalate.