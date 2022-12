‘Alimentos de Aragón’ culmina con la entrega de premios en los multiservicios de La Ginebrosa, Fórnoles y La Cerollera

Promocionar los alimentos autóctonos y el propio territorio, a la vez que se apoya a los multiservicios rurales. Estos son los objetivos de la campaña ‘Aragón Alimentos Nobles, lo que ves, es. Ahora Vívelos’. Desde el 31 de octubre hasta el 1 de diciembre se han sorteado diez lotes de productos de Aragón y diez experiencias turísticas en la comunidad autónoma entre quienes han comprado más de 10 euros de Alimentos de Aragón en alguno de los multiservicios rurales y comercios adheridos y han enviado sus tiques de compra.

Esta acción termina, y este viernes, La Ginebrosa, Fórnoles y La Cerollera acogieron las últimas acciones. La directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria, Carmen Urbano, valoró de manera «muy positiva» la campaña. «Estamos muy satisfechos por la participación, porque hemos recogido 1.400 tiques de compra de más de 10 euros de Alimentos de Aragón, y calculamos que el impacto económico puede ascender a unos 25.000 euros. Hay 134 multiservicios y hemos querido llevar señalización y fomentar consumo de los alimentos de la tierra porque creemos que es una de nuestras responsabilidades sociales», dijo.

Enmarcada en la acción de promoción agroalimentaria, en esta iniciativa también han colaborado las Direcciones Generales de Turismo y Comercio, así como la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Teruel. Santiago Ligros, secretario de las Cámaras, valora de manera positiva el segundo año de esta campaña, y destaca el trabajo continuado que se realiza junto a la Diputación de Teruel por mejorar los establecimientos. «Estamos incorporando mejoras, no solo estructurales sino también aportando elementos como taquillas o envasadoras al vacío que permiten tener una mayor capacidad en cocina para incluso enviar producto a domicilio, por lo general este impacto se está valorando bien y esperamos contar con el apoyo del ministerio de nuevo para concluir con las mejoras en toda la red», comentó. La campaña Alimentos de Aragón centró también el inicio del Hoy es tu día, en Radio La Comarca.

Entrega del lote en el multiservicio de La Cerollera. / L.C.

Premios y premiadas

En cada uno de los pueblos visitados se ha hecho entrega de los premios que los consumidores de Alimentos de Aragón podían conseguir gracias a la campaña. Podían conseguir experiencias turísticas por la comunidad autónoma, o lotes de productos. En el caso de La Ginebrosa, ha sido en el establecimiento regentado por Dolores Balaguer y su cuñada donde se ha entregado un lote de productos de la tierra. Justo antes de la pandemia se hizo cargo de la tienda con la jubilación de su madre, regente hasta entonces. «Hacía años que llevaba la tienda de la cooperativa y cuando cerró empezó en esta de la que ahora me ocupo yo», comentó. «En pandemia salimos adelante para dar servicio a la gente, que unas venían y otras por miedo, no y había llevar la compra a casa. Aquí seguimos y campañas como estas también ayudan, son un incentivo para los clientes que en grandes superficies, por ejemplo, no tienen», añadió.

El lote en este caso se ha ido a casa de Macarena Pérez, una joven de La Ginebrosa que lo recogió junto a su pequeño hijo Carlos. «Nos quedamos aquí y aquí queremos continuar por muchos años. Compramos en la tienda porque lo tenemos todo a un paso al margen de estas campañas, que también ayudan a que sigamos haciéndolo», dijo.

Acción más amplia

Esta iniciativa se enmarca dentro de la acción de promoción agroalimentaria nacional puesta en marcha a finales de septiembre por el Gobierno de Aragón y la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón (AIAA), denominada ‘Aragón Alimentos Nobles, lo que ves, es. ¡¡Ahora vívelos!!’ con la colaboración de Turismo de Aragón. En este marco, la Red de Multiservicios Rurales y Comercios Adheridos se han sumado a esta campaña de promoción en el punto de venta, identificando sus tiendas con la imagen gráfica de la campaña y dando especial visibilidad a los Alimentos de Aragón en estos pequeños comercios del medio rural. «El comercio de proximidad es un gran embajador de los Alimentos de Aragón», señaló Carmen Urbano.

Entrega del lote a la persona ganadora en Fórnoles. / L.C.

Cabe recordar que la Red de MultiServicios Rurales surgió en 2003 como un proyecto innovador que pretende facilitar servicios básicos de proximidad a las poblaciones que se han quedado desbastecidas tras el cierre de la iniciativa privada. Se trata de ubicar en un mismo espacio municipal servicios como comercio, bar y/o restaurante que, aunque sean gestionados por un empresario, tienen un carácter más social que mercantil. Actualmente hay 95 establecimientos en la provincia de Teruel, 20 en la de Zaragoza y 21 en la de Huesca. Todos ellos, en municipios que no superan los 500 habitantes.

La nueva campaña de promoción agroalimentaria puesta en marcha en septiembre por el Gobierno de Aragón y la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón (AIAA) tiene en el turismo un nuevo aliado para captar la atención del consumidor. Hasta 200 experiencias turísticas ligadas al territorio, la gastronomía y la cultura podrán ser disfrutadas por los consumidores que elijan Alimentos de Aragón en su cesta de la compra.

La acción de promoción nacional del patrimonio aragonés, ‘Aragón Alimentos Nobles, lo que ves, es. ¡¡Ahora vívelos!!’, se ha iniciado ya en Aragón, en los espacios permanentes de Aragón Alimentos Nobles de tres enseñas, extendiéndose hasta mediados de noviembre, a 40 supermercados e hipermercados de ámbito nacional, en las Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia y Cataluña. Además, la campaña estará presente en otros canales de distribución alimentaria vinculados al comercio tradicional de proximidad, como los Multiservicios Rurales.

De este modo, la imagen promocional de ‘Aragón, Alimentos Nobles’ va a lucir en más de 1.000 establecimientos de todo Aragón y en 40 supermercados e hipermercados a nivel nacional.

Junto a las acciones en el punto de venta se ha desarrollado un plan de medios para promover la compra de Alimentos de Aragón. En total, el Gobierno de Aragón y la AIAA han invertido 1,5 millones de euros en una campaña presente no solo en supermercados, hipermercados, sino también en el comercio de proximidad más tradicional y gourmet.

El Gobierno de Aragón destina 8 millones a la promoción

Aragón Alimentos es la “marca paraguas” que aglutina el esfuerzo promocional de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria. Anualmente se destinan más de 8 millones de euros a diferentes líneas de promoción en toda la cadena de valor agroalimentaria nacional e internacional, que se materializan a través de ayudas a colectivos y empresas, y de centenares de actuaciones de patrocinio, formación y comunicación.

Cobra especial relevancia el apoyo a las figuras de calidad diferenciada, DOP, IGP u otros sellos de calidad. El Gobierno de Aragón va a multiplicar por cuatro las ayudas a la promoción en el ámbito de la calidad diferenciada, hasta llegar a los 2 millones anuales. De esta forma, en el nuevo Plan Estratégico de la PAC se consolida una senda financiera de inversión de 9 millones de euros para todo el periodo hasta 2027.