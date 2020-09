La Sociedad Cooperativa Aragonesa Campo San Blas de Alloza ha solicitado su entrada en la Denominación de Origen Aceite de Oliva del Bajo Aragón. El Consejo Regulador ya ha aceptado dicha solicitud para que la variedad autóctona allocina, la Royal, forme parte de la D.O., puesto que cumple los requisitos de calidad. Ahora la Cooperativa podrá iniciar todo el proceso administrativo en el Gobierno de Aragón y la Unión Europea.

Los productores allocinos trabajan principalmente con una variedad propia, la Royal de Alloza, que cuenta con unas características diferenciadas en cuanto a acidez, polifenoles y estabilidad. Se trata de una variedad que solo se cultiva en Alloza y que, entre otras cuestiones, se caracteriza por su suavidad, por su escaso nivel de oxidación y por mantener durante mucho tiempo sus características. Se recoge, moldura, fabrica y comercializa desde la propia cooperativa y, hasta ahora, no está amparada en la Denominación de Origen bajoaragonesa. «Tal y como estaba configurada la D.O., solo podían entrar los productores que contaban con el 80% de aceite de variedad empeltre, que es el específico de todo el área geográfica de la Denominación. No obstante, solicitamos que se ampliara a la Royal, puesto que también es autóctona del territorio y estamos dentro de la zona geográfica», explica el presidente de la Cooperativa Campo de San Blas, Antonio Garay, que recalca que en otros productos como el vino las denominaciones de origen sí que permiten la convivencia de diferentes variedades. «En una misma D.O. puedes encontrar vinos de garnacha, tempranillo, syrah…», ejemplifica.

Considera que entrar a formar parte de la Denominación de Origen mejorará la imagen del aceite allocino, muy apreciado ya en el mercado nacional por sus especiales características, y le aportará mayor valor añadido.

Los productores de Alloza también cultivan otras variedades como la empeltre, arbequina o picual y recogen de media al año unos 400.000 kilos de aceitunas, aunque registran picos de hasta el millón de kilos. Además, desde la Cooperativa San Blas, que ha vivido un periodo de modernización y reforma durante los últimos dos años, se ofrecen diferentes servicios a los socios como un poste de gasolina, alquiler de maquinaria agrícola así como una báscula de pesaje de camiones.

Cambio en la comercialización

Actualmente, la cooperativa tiene registrada la marca ‘Royal de Alloza’ y vende la mayoría de su aceite desde la nueva tienda en la localidad, a través de Internet en su tienda on-line, www.royaldealloza.com preparando pedidos semanalmente. Ahora también trabaja con tiendas específicas de Zaragoza y Barcelona que sólo venden esta marca de aceite. «Hasta ahora, la venta era muy local. Se vendía todo en el pueblo y, lo que sobraba, se vendía en cubas a empresas de mayoristas. Se decidió incorporar nuevos formatos y realizar un cambio radical a nivel comercial con el único objetivos de lograr pagar al socio el mejor precio posible de las olivas».

El aceite se envasa en botellas con formatos de cuarto de litro, de medio litro, hay latas de medio litro y de litro y, por último, se venden garrafas de 2 litros y 5 litros. «Todas estas nuevas líneas comerciales nos han permitido con mucho trabajo y esfuerzo doblar casi las ventas al detalle que veníamos teniendo en los últimos años. Pero, lógicamente, tenemos excedente que en los próximos años esperamos vayan disminuyendo por una mayor venta directa », detalla Garay.

Pero el cambio en esta cooperativa no se ha ceñido exclusivamente a nivel comercial, toda la trazabilidad se ha informatizado y se han realizado inversiones para mejorar el proceso de calidad, así como un nuevo Proyecto de nuevas inversiones presentado en Adibama. «Las aceitunas llegan a la cooperativa y se molturan a continuación para no perder ni un ápice de calidad», dice el presidente, que destaca que Royal de Alloza es una apuesta más de futuro para divulgar y potenciar la enorme calidad de nuestros aceites del Bajo Aragón».