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09 NOV 2026|

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Los Vinos del Matarraña, un paso más cerca de la Denominación de Origen Protegida: Todas las botellas lucirán nueva etiqueta

La DPT ha mostrado el apoyo a la iniciativa con la firma de un convenio por valor de 21.000 euros para financiar los costes de la campaña promocional y las actuaciones necesarias

Julia Cajaraville, Andrés Mendoza, Joaquín Juste y Fernando Camps en la firma del convenio con DPT este lunes./ DPT
Julia Cajaraville, Andrés Mendoza, Joaquín Juste y Fernando Camps en la firma del convenio con DPT este lunes./ DPT

La COMARCA09 11 2026

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Agricultura y GanaderíaGastronomíaMundo Rural

Los vinos del Matarraña siguen dando pasos para convertirse en una Denominación de Origen Protegida (DOP). El último ha sido la creación de una etiqueta propia que identifique el producto como 'Vino del Matarraña'. La idea es poder dar a conocer el producto a clientes nacionales e internacionales con una identidad propia. La asociación Viñedos del Matarraña y Diputación de Teruel han firmado este lunes un convenio de 21.000 euros para sufragar los costes de la campaña promocional y las actuaciones necesarias.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha dado a conocer los detalles de este convenio en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede de la institución provincial. A la firma del acuerdo han asistido Andrés Mendoza, presidente de la Asociación de Viñedos del Matarraña, Julia Cajaraville, secretaria de la asociación, y Fernando Camps, presidente de la comarca.

Fernando Camps ha remarcado la importancia de la iniciativa: «Hoy no estamos hablando solamente de vino, estamos hablando de identidad, de paisaje, de tradición y sobre todo de personas». Además, ha subrayado la importancia de las personas que continúan con el legado del territorio: «Es un reconocimiento a esas personas que han decidido apostar por una actividad que forma parte de nuestra historia y que puede tener también un papel muy importante en nuestro futuro».

Por su parte, Juste ha destacado el compromiso de la institución provincial con el desarrollo de productos de calidad en el territorio. «Este convenio va dirigido a promocionar e impulsar esas marcas del Matarraña para llegar a la denominación de origen». En este sentido, el presidente ha señalado que se trata de un camino que «tendremos que recorrer todos juntos» para que este producto «se sume a todo lo que ya tenemos como el jamón, el melocotón, el aceite, el ternasco y la trufa».

El acuerdo firmado este lunes también refleja el apoyo al funcionamiento de la asociación por parte de la DPT. Así, se pretende incrementar el número de asociados y colaboradores, aportándoles valor a los mismos con las iniciativas que se desarrollen. Por ello, Andrés Mendoza ha señalado: «El apoyo que tenemos de la institución es primordial, básicamente porque somos pequeñas bodegas, somos de una zona en la que los productores somos muy modestos y para nosotros sacar adelante un proyecto de estas características sería un esfuerzo mucho más grande».

Asociación de viñedos y bodegas

En septiembre de 2025, la Asociación de Viñedos y Bodegas del Matarraña se formalizó como respuesta al crecimiento del mercado del vino y al aumento de las zonas consumidoras que han demandado una especialización, profesionalización e internacionalización del vino en su producción, gestión y comercialización.

Bajo esta idea, se ha hecho necesaria la creación de marcas fuertes que puedan aglutinar los intereses de un gran número de productores, que garanticen umbrales de calidad superiores a los consumidores y generen economías de escala que permitan a los productores competir en este mercado.

En la provincia de Teruel, y en concreto en la comarca del Matarraña, esto es todavía más crítico, porque solo existen pequeños productores con limitaciones de capital y personal, sin una marca que les diferencie en el panorama nacional del vino, lo que les impide posicionar sus productos en niveles de precio adecuados para seguir manteniendo niveles de inversión altos en tecnología, infraestructura y comercialización.

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