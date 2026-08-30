Alonso López arrasa en Motorland y vuelve a saborear la victoria en Moto2

Alonso López ha puesto el broche de oro a un fin de semana prácticamente perfecto en Motorland Aragón. El piloto madrileño, que ya había dejado su sello en la clasificación conquistando la pole, volvió a demostrar en carrera que su velocidad no era casualidad y se llevó una victoria incontestable en el Gran Premio Michelin de Aragón de Moto2.

López salió desde la primera posición y no dio opción a sus rivales. Desde los primeros compases tomó el mando y fue aumentando su ventaja con el paso de las vueltas hasta cruzar la línea de meta en solitario. Un triunfo que pone fin a una larga espera para el madrileño, que no ganaba una carrera desde el Gran Premio de Qatar de 2024.

903 días después, vuelve a ganar

El triunfo tiene además un significado especial para López, ya que supone su regreso a lo más alto del podio 903 días después de su última victoria. Es la cuarta que consigue en la categoría intermedia y la primera desde que forma parte del equipo ITALJET Gresini, formación con la que continuará la próxima temporada.

El madrileño convirtió así un fin de semana sobresaliente en una victoria de principio a fin. Su dominio le permitió mantenerse completamente al margen de la intensa lucha que se vivió por las otras dos posiciones del podio.

Guevara gana la batalla por el segundo puesto

La emoción estuvo concentrada en la pelea por la segunda posición, protagonizada por Izan Guevara y David Alonso. Ambos pilotos se intercambiaron posiciones durante buena parte de la carrera y llegaron a los últimos metros separados por muy poco.

Alonso llegó a ponerse por delante en la última curva, pero su trazada le hizo perder velocidad y Guevara aprovechó la situación para recuperar la posición en la salida. El balear consiguió así asegurarse la segunda plaza por apenas 81 milésimas, en una de las imágenes más espectaculares de la carrera.

Por detrás, Senna Agius terminó cuarto, mientras que Fermín Aldeguer completó una sólida actuación para finalizar quinto después de remontar desde la decimoquinta posición de la parrilla. El valenciano pagó caro el resultado de la clasificación, aunque en carrera demostró un ritmo que le permitió recuperar diez puestos.

Manu González mantiene el liderato

Manu González no tuvo su mejor domingo en Motorland. El piloto español, que partía desde la tercera posición, fue perdiendo terreno progresivamente y terminó sexto, incluso por detrás de su compañero de equipo, Agius.

A pesar de ello, González conserva el liderato del campeonato. Su ventaja sobre Guevara se sitúa ahora en 32,5 puntos, por lo que continúa al frente de la general pese a no haber encontrado en Aragón las sensaciones que esperaba.

Por delante del líder también acabó David Alonso, mientras que Deniz Öncü, David Escrig y Adrián Huertas completaron las diez primeras posiciones.

Veijer y Holgado se quedan sin premio

Collin Veijer llegó a acariciar la posibilidad de luchar por el podio, pero su carrera terminó antes de tiempo tras sufrir una caída en la decimoquinta vuelta.

También tuvo opciones de pelear por los puestos delanteros Dani Holgado. El valenciano arrancó tercero, pero su rendimiento fue cayendo con el paso de las vueltas y finalmente tuvo que conformarse con la séptima posición.

En el resto de la clasificación, David Muñoz terminó undécimo, José Antonio Rueda fue decimoséptimo, Marcos Ramírez vigésimo, Adrián Fernández vigesimoprimero y Sergio García vigesimosegundo. Arón Canet acabó vigesimoquinto, mientras que David Piqueras no pudo completar la carrera.