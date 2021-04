Los alumnos del máster en ingeniería del motorsport avanzan en su formación con una segunda jornada práctica

Esta segunda sesión práctica presencial se ha centrado en el diseño de una estructura de seguridad para los vehículos de competición que garantice la seguridad de los tripulantes. Todas han de ser homologadas por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) y debe cumplir con unos requerimientos mínimos de diseño, los alumnos se centrarán en conocer y valorar este tipo de estructuras.

A lo largo de todo el máster los alumnos adquirirán los conocimientos necesarios para poder estar en equipos profesionales y desempeñar tareas de diseñador de vehículos, ingeniero de pistas, ingeniero telemétrico, jefe de mecánicos o director de equipo, así como trabajar en departamentos deportivos de empresas fabricantes de vehículos. Así como el funcionamiento de un equipo de competición dentro de una prueba deportiva internacional.

En esta ocasión la sesión ha estado a cargo de Raúl Soriano, ingeniero mecánico por la Universidad de Zaragoza y Máster por la Universidad Europea Drivex School. Los alumnos han valorado lo que está siendo la primera edición del Máster en Ingeniería del Motorsport.

Paco Braco, destaca de las sesiones prácticas recibidas «es lo que le da un plus al máster, que te reciban en Motorland y te digan: «Desde este momento, esta es vuestra casa…» Yo creo que este máster está siendo algo muy especial ya no solo para nosotros los alumnos sino para todos los implicados en él y me alegro mucho de estar formando parte de esto».

Óscar Camacho, otro alumno de Madrid, ha comentado: «El conocer de mano lo que es un circuito, estar ahí, y las charlas recibidas es algo indescriptible. Todo lo vivido en la primera sesión, dejándome con la ansiedad que lleguen las siguiente donde estaremos con equipos. La segunda sesión era algo que en particular lo necesitaba para aclarar dudas y afianzar los conocimientos del módulo 2. Sin contar que siempre es bueno juntarnos para conocernos, ponernos caras y compartir con los compañeros y organizadores».

José Manuel Alfaro, sevillano, ha destacado: «Es la mejor forma de conseguir la formación necesaria para poder acceder al mundo del motorsport. Si fuese 100% presencial no se podría compaginar con el mundo laboral. Por otro lado, destacaría que el profesorado está vinculado al mundo de la competición y que Motorland está dentro de todo el proceso. Cercanía de todos las partes».