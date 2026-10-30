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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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30 OCT 2026|

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Motorland se prepara para coronar a los campeones nacionales del Rallycross el 7 y 8 de noviembre

El circuito off-road de Alcañiz acogerá la gran final del Campeonato de España con las categorías de Turismos y Car Cross. La entrada es gratuita

Categoría CrossCarRX en el CERX de 2025 disputado en el trazado bajoaragonés / Motorland Aragón
Categoría CrossCarRX en el CERX de 2025 disputado en el trazado bajoaragonés / Motorland Aragón

Jesús Burgos30 10 2026

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AlcañizMotorland

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Motorland Aragón se prepara para cerrar la temporada del Campeonato de España de Rallycross Loterías (CERX) con la disputa de su gran final los próximos 7 y 8 de noviembre. El circuito off-road del complejo alcañizano será el escenario de la última batalla por los títulos nacionales, en una disciplina que combina tramos de asfalto y tierra y que promete dos jornadas de competición.

El trazado bajoaragonés repetirá como sede de esta prueba por segundo año consecutivo. Lo hará en un momento decisivo del campeonato, con varios títulos todavía pendientes de resolución y sin margen de error para los pilotos que aspiran a proclamarse campeones.

Turismos y Car Cross, protagonistas de la última batalla

Tras la victoria de André Monteiro en Montalegre, donde aseguró la Copa de España de Promo RX, Motorland será el escenario encargado de coronar a los campeones restantes. La atención estará puesta principalmente en las divisiones de Turismos (SuperRX) y Car Cross (CrossCarRX y JuniorRX), que llegarán a Alcañiz con los títulos todavía en juego.

El programa deportivo contará con entrenamientos libres, tandas clasificatorias, semifinales y finales a seis vueltas. Un formato sprint en el que cada posición y cada error pueden resultar determinantes para las aspiraciones de los participantes. La combinación de superficies y la intensidad de las mangas convierten al Rallycross en una disciplina especialmente visual, con adelantamientos, derrapadas y cambios constantes de posición.

Entrada gratuita a la grada natural y al paddock

La prueba también estará abierta al público durante las dos jornadas, con acceso libre tanto a la grada natural del circuito como al paddock. De esta forma, los aficionados podrán seguir la competición desde una ubicación privilegiada y acercarse a los equipos para conocer de cerca el trabajo que hay detrás de cada piloto.

El paddock del CERX Loterías en Alcañiz / Motorland Aragón
El paddock del CERX Loterías en Alcañiz / Motorland Aragón

Los horarios detallados y el resto de información sobre el fin de semana se publicarán próximamente en la web oficial del campeonato y en los canales oficiales de Motorland Aragón.

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