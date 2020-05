Ana Belén Griñón: «Bromeando con mi familia siempre les decía, si vivierais lejos valoraríais más el estar juntos'»

¿Cómo te encuentras?

¿Qué te ha llevado hasta allí?

Yo soy de Andorra pero por motivos de trabajo me trasladé a California. Mi novio vive en Estocolmo y justo teníamos un viaje planeado para las fechas previas a la pandemia. Viajé hasta aquí y a los tres días se cerraron fronteras en Estados Unidos y prácticamente en todos los países europeos. El problema ahora es que Estados Unidos se ha cerrado a toda aquella persona que no sea ciudadano o residente permanente, y yo soy residente no permanente, ya que mi visado es de no inmigrante, y en principio no puedo volver hasta que se estabilicen los vuelos regulares internacionales. Así que de momento me he quedado aquí.