Un anciano de la residencia de Andorra da positivo en coronavirus

Un usuario de la residencia municipal ‘Los Jardines’ de Andorra ha dado positivo este miércoles en la prueba del coronavirus por lo que el jueves personal de DGA se desplazará hasta el centro para evaluarlo y tomar las medidas oportunas. Este residente, con patologías previas coincidentes con los signos del coronavirus como es la tos, lleva una semana ingresado en el Hospital Comarcal de Alcañiz, donde se le habían realizado dos pruebas PCR que dieron negativo. La tercera, este miércoles, ha dado positivo.

Del resultado positivo en la prueba diagnóstica del Covid-19 ha informado este miércoles por la tarde el alcalde de Andorra, Antonio Amador, en la televisión local. Ha explicado que una de las prioridades del Ayuntamiento es mantener informada a la población con “la mayor transparencia y veracidad”- cada día publican un comunicado en las redes sociales- y ha lanzado un mensaje de tranquilidad pidiendo que los vecinos sigan con el “ejemplar comportamiento” que han mantenido hasta el momento y «la alarma no se apodere de Andorra».

Amador ha hecho hincapié en que, desde el primer momento, la prevención ha sido la premisa que ha guiado la aplicación de cualquier medida en la residencia municipal, incluso antes de establecerse cualquier protocolo. Ha asegurado que todas las medidas de seguridad se cumplen «de forma escrupulosa y meticulosa», se ha garantizado el aprovisionamiento de materiales preventivos y se han llevado a cabo desinfecciones diarias de los exteriores e en dos ocasiones de los interiores, la última, la semana pasada. Entre las medidas, la restricción de visitas y la delimitación de espacios de cuarentena. También se ha llevado a cabo, gracias al Centro de Salud, un curso de formación del uso correcto de EPIs para explicar desde su colocación a su retirada, cuáles son necesarios y cómo proceder en cada situación.

“Una vez he sido informado este miércoles a las 15.00 del positivo en Covid-19 inmediatamente he contactado tanto con Salud Pública como con la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales y nos han comunicado que, de acuerdo a las últimas medidas establecidas para el protocolo de residencias según el programa de vigilancia intensiva, mañana mismo se evaluará “in situ” por personal de Salud Pública y Sanidad para determinar las medidas oportunas”, ha apuntado el primer edil andorrano.

Importancia de la prevención

«Este caso no debe de hacer que la preocupación o la alarma se apodere de los vecinos de Andorra sino que nos sirva para que, con más ahínco y determinación si cabe, cumplamos todas las medidas establecidas. Así lo hemos hecho hasta ahora, ya que es la forma más eficaz de seguir venciendo día a día a la pandemia», ha dicho Amador, quien ha pedido a sus vecinos que sigan con el “ejemplar comportamiento” que, salvo contadas excepciones, están teniendo.

Ha hecho hincapié en la importancia de las medidas de confinamiento y las restricciones de la movilidad; y ha recordado el uso de guantes y mascarillas. “Hay que evitar crear confusión vertiendo en las redes sociales información no contrastada que genere preocupación. Cualquier duda la podéis plantear al Ayuntamiento, a los cuerpos y fuerzas de seguridad o a las autoridades sanitarias para tener una respuesta veraz y no información que no corresponde a la realidad o sea falsa, Vamos a ser conscientes de la situación en la que estamos y del sacrificio y responsabilidad que conlleva», ha concluido.