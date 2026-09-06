Andorra acoge un Foro Económico Rural para impulsar la Sierra de Arcos en el mapa empresarial de Aragón

El 18 y 19 de septiembre, Andorra se convertirá en punto de encuentro de empresarios rurales de distintos puntos de España con la celebración del Foro Económico Rural de Andorra (Teruel), un evento que tendrá lugar en el Hotel Sierra de Arcos y que busca reforzar el papel histórico de la comarca como motor económico de Aragón.

Una oportunidad para que los negocios lleguen al territorio

Durante décadas, empresarios, autónomos, agricultores, cooperativas y pequeñas empresas del medio rural han tenido que desplazarse a Madrid, Zaragoza, Barcelona o Valencia para acudir a congresos, ferias y encuentros empresariales.

La propuesta del Foro Económico Rural invierte esa lógica: durante varios días serán empresarios, startups tecnológicas, inversores, expertos en energía y creadores de contenido quienes se desplacen hasta Andorra. Para una empresa de la Sierra de Arcos, esto supone la posibilidad de conocer sin salir del territorio a potenciales clientes, proveedores, colaboradores o inversores. El objetivo del encuentro es precisamente facilitar esas conexiones. Los participantes podrán indicar durante su inscripción qué buscan y qué ofrecen, permitiendo identificar perfiles y empresas con intereses complementarios y facilitar reuniones antes y durante el evento.

La Sierra de Arcos, más allá de sus fronteras

La celebración del Foro también pretende proyectar el nombre de Andorra y de la Sierra de Arcos fuera del territorio. La comarca cuenta con una larga tradición vinculada a la industria y a la energía, además de un importante tejido de pequeñas y medianas empresas, cooperativas, autónomos, agricultores y ganaderos. La transformación económica de los últimos años plantea nuevos retos, pero también abre nuevas posibilidades.

El Foro quiere situar sobre la mesa una pregunta que afecta directamente al futuro económico de la comarca: ¿Cómo pueden las empresas rurales aprovechar las nuevas tecnologías y los cambios del mercado para crecer y generar nuevas oportunidades? La respuesta será abordada desde dos grandes retos empresariales: la inteligencia artificial y la energía.

Inteligencia artificial para empresas que no tienen tiempo que perder

Uno de los principales objetivos del Foro será acercar la inteligencia artificial a las empresas rurales desde una perspectiva práctica. Para un agricultor, un ganadero o el gerente de una pequeña empresa, el principal problema no siempre es conocer las nuevas tecnologías, sino encontrar tiempo para estudiar cómo pueden aplicarlas.

La gestión diaria de una explotación o de una empresa deja poco margen para investigar nuevas herramientas, proveedores o formas de mejorar los procesos. Por eso, el día 17 de septiembre, antes del programa principal del Foro, se celebrará un taller gratuito para las personas inscritas dedicado a la creación de Agentes de Inteligencia Artificial orientados al sector rural. El taller será impartido por Racks, empresa vinculada al conocido creador de contenido Víctor Domínguez, conocido en internet como Wall Street Wolverine, y tendrá un enfoque práctico para que los participantes comprendan cómo pueden crear y utilizar sus propios agentes de IA. La inteligencia artificial será también uno de los temas centrales de las conferencias y encuentros empresariales de los días 18 y 19.

Andorra y las oportunidades de la energía

La elección de Andorra como sede del Foro tiene también una clara relación con su historia y con las posibilidades que ofrece el futuro energético del territorio. La localidad ha estado históricamente vinculada a la industria y a la energía. La transformación económica posterior al cierre de la central térmica obliga a buscar nuevas actividades, pero también abre la puerta a nuevos proyectos relacionados con las energías renovables, la electrificación, el almacenamiento y la eficiencia energética.

El Foro abordará fórmulas para reducir el gasto económico de la energía y analizará cómo agricultores, ganaderos, cooperativas y otros productores pueden monetizar sus excedentes energéticos. También se tratarán cuestiones como las cooperativas energéticas, el autoconsumo compartido, los Certificados de Ahorro Energético, los derechos de CO₂ y las Garantías de Origen. Además, el encuentro analizará las posibilidades del biogás como motor económico para la provincia, poniendo el foco en la necesidad de desarrollar este tipo de proyectos desde el territorio y teniendo en cuenta su integración con el entorno.

Algunos de los participantes que formarán parte del Foro Económico Rural de Andorra, que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en el Hotel Sierra de Arcos.

Miguel Anxo Bastos cerrará el Foro

El Foro Económico Rural de Andorra concluirá el 19 de septiembre con la conferencia de clausura de Miguel Anxo Bastos, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Santiago de Compostela y una de las voces más conocidas en España de la Escuela Austríaca de Economía. Su participación supondrá uno de los principales atractivos de esta primera edición del encuentro y pondrá el cierre al programa principal del Foro.

Bastos es además autor de Lo pequeño es posible, una obra especialmente vinculada a algunas de las ideas que inspiran el encuentro: la importancia de las iniciativas surgidas desde el territorio, la capacidad de las pequeñas empresas para generar desarrollo económico y las oportunidades que existen fuera de los grandes centros urbanos. Su presencia refuerza además la vocación nacional del evento, que reunirá en Andorra a empresarios y profesionales procedentes de distintos puntos de España.

Empresarios, cooperativas, startups e inversores

El Foro no estará dirigido exclusivamente al sector agrario. La organización plantea una visión amplia de la economía rural que incluye agricultura y ganadería, pero también industria, energía, minería, servicios, tecnología y nuevas empresas vinculadas al territorio. El objetivo es conectar mundos que muchas veces se necesitan, pero que no suelen compartir los mismos espacios.

Un empresario rural puede necesitar una solución tecnológica que ofrece una startup. Una cooperativa puede estar buscando financiación para un nuevo proyecto. Un inversor puede estar interesado en oportunidades que no conoce porque no participa habitualmente en eventos rurales. El Foro pretende convertirse en un lugar donde esas conversaciones puedan producirse.

Promocionar los productos del territorio

Otro de los ámbitos que se abordarán será la comunicación digital. El encuentro contará con expertos en monetización de redes sociales y canales de YouTube, así como con creadores de contenido vinculados al mundo rural y agroinfluencers. La idea es acercar a los empresarios rurales a personas capaces de ayudarles a comunicar y vender sus productos a través de internet.

Aragón cuenta, además, con una creciente presencia de creadores de contenido relacionados con el medio rural, impulsada también por fenómenos de comunicación como el programa El campo es nuestro, de Aragón Televisión. Para muchas pequeñas empresas rurales, las redes sociales pueden permitir llegar directamente a clientes situados fuera de su territorio.

Networking para que el Foro no termine cuando acabe el encuentro

Uno de los elementos diferenciales del encuentro será la importancia concedida al networking. Además de las conferencias, se organizarán actividades dirigidas, pitches de presentación y grupos de trabajo sobre cuestiones como energía, inteligencia artificial, agricultura regenerativa o comunicación.

Las comidas y cenas tendrán también un papel importante dentro de la programación, con el objetivo de facilitar encuentros entre personas y empresas con intereses complementarios. Los contactos podrán continuar después del evento a través de Nexo Raíz, la plataforma tecnológica desarrollada para conectar empresarios y profesionales vinculados a la economía rural.

Una primera edición con vocación de futuro

El Foro Económico Rural de Andorra será la primera edición de una iniciativa que aspira a extenderse a otros territorios. De hecho, durante el encuentro se celebrará una ronda de pitches en la que algunos participantes defenderán por qué una futura edición del Foro debería celebrarse en su municipio.

Empresarios y organizaciones de distintos territorios ya han mostrado interés por la iniciativa. Pero la primera cita será en Andorra. Una oportunidad para que durante unos días el centro de las conversaciones sobre el futuro de la empresa rural se sitúe en la Sierra de Arcos. La inscripción para asistir a las conferencias y talleres es gratuita, aunque es necesario registrarse previamente en la web del evento. Inscripciones abiertas en foroeconomicorural.com.

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